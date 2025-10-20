Mekaniker - Nordmarkens motor
Tacting AB / Maskinreparatörsjobb / Karlstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlstad
2025-10-20
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tacting AB i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Hos oss på Nordmarkens Motor jobbar du nära både kunder och kollegor. Du kommer att meka, felsöka och serva bilar - allt från enklare service till mer avancerade reparationer. Vi är en mindre verkstad där besluten tas snabbt och där vi vill att alla ska trivas. Här är det viktigt att du känner dig uppskattad på jobbet och att du får chansen att utvecklas.
Arbetsuppgifter
Service och reparationer
Felsökning och diagnos
Montering av delar
Om dig
Vi söker dig som har
Har fordonsteknisk utbildning och erfarenhet som bilmekaniker
Goda kunskaper i svenska och engelska
B körkort
Extra plus om du
Jobbat med Nissan, Isuzu eller på allbilverkstad
Har erfarenhet av el/diagnostik
Vem är du?
Vi tror att du gillar bilar och att hjälpa kunder. Du är noggrann, tar ansvar och trivs både när du jobbar själv och i team. Du är nyfiken och lär dig gärna nytt. Om företaget
Nordmarkens Motor har funnits sedan 1986 och vi finns idag både i Årjäng och Karlstad. Vi säljer och servar Mazda, Nissan och Isuzu, och som auktoriserad Autoexperten-verkstad tar vi även hand om andra märken. Vi är dessutom certifierade som Godkänd Bilverkstad - en trygghet för både kunder och medarbetare.
Hos oss är det viktigt att hålla hög servicegrad men också att ha nära till skratt. Kom gärna förbi - kaffet är alltid på!
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser genomför Tacting en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Linette von Bargen på 073-504 22 64. Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, men senast söndag den 9 november. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.com/ Arbetsplats
Tacting Kontakt
Linette von Bargen linette.vonbargen@tacting.com 073-504 22 64 Jobbnummer
9564510