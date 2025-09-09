Meeting & Event Manager Pigalle
2025-09-09
Nåja, vad är väl en konferens på slottet? Jag kan lova att det är allt annat än dötrist och långtråkigt, det är faktiskt alldeles, alldeles underbart. De glada 20-talet, champagne som flödar, lyxiga textiler och trumpetmusik som ylar. Pampiga eventlokaler, unika rum och murriga restaurang Atelier på översta plan. Hos oss får du verkligen känna dig speciell och att livet alltid kan komma med guldkant.
Så ta klivet in på Hotel Pigalle och känn alla dina sinnen explodera. För nu söker jag dig, vår nya Meeting & Event Manager som vill fortsätta sätta Pigalle "Slottet" på kartan för möten & konferenser.
Vad innebär rollen?
Pigalle är inte ett hotell, det är en destination, och här arbetar vi med allt annat än traditionella möten. För oss är upplevelsen det allra viktigaste och vi lägger fokus på helhetsaffären. Vi kallar det för Bleasure - känslan av att vara med företaget på semester - samtidigt som lysande idéer brainstormas fram.
Framåt lägger vi krut för att sätta Pigalle på den internationella kartan. Och det ger en ytterligare nivå av förväntan på slutleverans - här ligger dit ansvarar att säkra högsta möjliga kvalitet och ett värdskap i världsklass. Du ansvarar för hela processen kring konferenser, möten och event - från koordinering och genomförande till uppföljning och fakturering.
Vårt yttersta mål är att skapa stamgäster och med dig har du, förutom kollegorna lokalt och centralt, ett mindre team rapporterande till dig. Du ingår i gruppen av avdelningschefer och har en nyckelroll på Pigalle där du förväntas se helheten i huset, du rapporterar till mig, F&B Manager.
Här kommer ett urval av dina arbetsuppgifter:
Planera, koordinera och följa upp konferenser och event.
Ansvara för den dagliga driften på konferensavdelningen samt säkerställa att rutiner utvecklas och efterföljs.
Ständigt identifiera möjligheter till förbättring av erbjudanden och processer för så väl gäster som medarbetare.
Bemanningsplanering för avdelningen samt budgetering och ekonomisk uppföljning av event.
Proaktivt arbeta med försäljning och marknadsföring av mötes- och event samt driva utvecklingsarbete och implementering av kreativa och unika eventkoncept.
Säkerställa att du och ditt team når uppsatta mål vad gäller NPS, eNPS, merförsäljning och övriga KPI:er.
Ansvara för att alla avdelningar har korrekt och relevant information gällande alla arrangemang i god tid före genomförandet.
Och vem tror jag att du är?
Vi söker dig som har en genuin känsla för värdskap, är målinriktad, strukturerad och van att balansera flera projekt samtidigt. Du är expert på att skapa långsiktiga, genuina och förtroendegivande relationer med såväl gäster som medarbetare och din passion, professionalism och lekfulla personlighet är egenskaper som smittar av sig.
Varje evenemang ska bli en framgång som stärker vårt varumärke och gästernas upplevelse. För att lyckas är du en trygg, tydlig ledare och en stark kommunikatör med en doer-mentalitet. Communication is key för att säkerställa en friktionsfri gästresa och här tar du ett ledande ansvar för samarbetet med samtliga avdelningar inför varje möte och event.
Jag tror även att du:
har minst 2 års erfarenhet av arbeta med möten och event.
har haft en arbetsledande roll med eller utan direkt personalansvar.
är administrativt stark och van vid olika bokningssystem och processer.
Det är meriterande om du kommer med en bakgrund från food & beverage.
Både våra gäster och team members kommer från hela världen och du bemästrar därför både svenska och engelska i tal och skrift.
Detaljer kring tjänsten:
Vi erbjuder dig en händelserik och energifylld arbetsplats med ansvar och befogenheter samt med Sveriges mest dynamiska och spännande hotellgrupp, ESS Group, i ryggen. Med närhet till glädje, skratt och enormt förväntansfulla gäster får du chansen att vara med att skapa annorlunda gästupplevelser i världsklass.
Anställningsform: Vikariat till januari 2027 Lön: Enligt överenskommelse Startdatum: Januari 2026 eller enl. överenskommelse Sista dag att ansöka är 28 september
Du förväntas närvara vid event och daglig drift både vardagar, helg och högtider, efter verksamhetens behov.
Så missa inte den här chansen! Jag ser fram emot din ansökan!
Bästa hälsningar, Sebastian Larsson Food & Beverage Manager, Pigalle
