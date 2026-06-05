Medicinsk Sekreterare

Aleris Sjukvård AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-06-05


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Vill du arbeta i en varierad och viktig roll där du bidrar till både patientsäkerhet och god service? Vi söker nu en medicinsk sekreterare för sommarvikariat med timanställning till vår specialistklinik vid Hötorget med start omgående. Här blir du en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och patientfokus står i centrum.

Publiceringsdatum
2026-06-05

Om företaget
Aleris Specialistklinik Hötorget är en modern specialistmottagning mitt i centrala Stockholm. Vi tar emot patienter inom en rad specialistområden, bland annat gastroenterologi, kardiologi, kirurgi, öron-näsa-hals, gynekologi och neurologi. Vi erbjuder även hälsoundersökningar i förebyggande syfte.
Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietister och administrativ personal tillsammans för att ge våra patienter vård av hög kvalitet och ett professionellt bemötande. Vi värdesätter samarbete, engagemang och utveckling och erbjuder en arbetsplats där du blir en viktig del av verksamheten.
Rollen
Som medicinsk sekreterare har du en central roll på Specialistklinik Hötorget. Du är en del av vårt administrativa nav och bidrar till effektiva patientflöden, hög patientsäkerhet och god service till både patienter och kollegor.
Arbetet är varierat och innebär ett nära samarbete med våra olika specialistmottagningar. Du får möjlighet att använda din kompetens inom medicinsk dokumentation samtidigt som du bidrar till verksamhetens dagliga drift och utveckling.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:

Medicinsk dokumentation och journalföring

Diktatskrivning och hantering av AI-genererade anteckningar

Diagnos- och åtgärdsregistrering

Remiss- och intygshantering

Hantering av patientärenden inom försäkringsvård, regionvård och privat vård

Administrativ service till läkare, sjuksköterskor och övriga professioner

Aktivt deltagande i utvecklings- och förbättringsarbete

Bemanning av receptionen och patientmottagande kan förekomma.
Vi arbetar i journalsystemen TakeCare och Webdoc samt använder digital diktering via MedSpeech och AI-stöd i dokumentationsarbetet.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Vi erbjuder:

Ett omväxlande och självständigt arbete

Trevliga kollegor och ett nära samarbete mellan olika professioner

En modern specialistklinik i centrala Stockholm

Möjlighet att utveckla din kompetens inom flera medicinska specialiteter

En arbetsplats där dina idéer och förbättringsförslag tas tillvara

En anpassad och väl utarbetad introduktion

Interna utbildningar

En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras

Fredagsfrukost

God arbetsmiljö med korta beslutsvägar med fokus på att skapa rätt förutsättningar och möjlighet att påverka verksamheten

Om dig
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör och som trivs i en roll med både ansvar, variation och många kontaktytor.
Du har god kunskap i medicinsk terminologi och erfarenhet av dokumentation inom hälso- och sjukvård. Du är van att arbeta i digitala system och känner dig trygg i administrativa processer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av försäkringsvård, ekonomiadministration samt arbete i systemen TakeCare, WebDoc och KuraLink.
För att lyckas i rollen ser vi att du:

Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande

Har god servicekänsla och ett professionellt bemötande

Är lösningsorienterad och ser möjligheter i vardagens utmaningar

Trivs med att hantera flera arbetsuppgifter parallellt

Har god samarbetsförmåga och uppskattar att arbeta nära olika yrkesgrupper

Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Har god datorvana och ett intresse för digitala arbetssätt

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Anställningsform: Avtalad visstidsanställning med timlön Omfattning: ca 40 tim/vecka Placering: Aleris Specialistklinik Hötorget, Stockholm Tillträde: Omgående enligt överenskommelse Lön: Timlön enligt överenskommelse Kollektivavtal: Finns

Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I denna rekrytering ingår digital referenstagning och bakgrundskontroll som en del av vårt arbete för en trygg och ansvarsfull verksamhet.
Om du har några frågor kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Enhetschef Liselott Lindstedt liselott.lindstedt@aleris.se .
Varmt välkommen till Aleris Specialistklinik Hötorget!

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Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7859104-2038746".

Arbetsgivare
Aleris Sjukvård AB (org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Apelbergsgatan 48 (visa karta)
111 36  STOCKHOLM

Arbetsplats
Aleris Sverige

Jobbnummer
9950182

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