Medicinsk Sekreterare
Aleris Sjukvård AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
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Vill du arbeta i en varierad och viktig roll där du bidrar till både patientsäkerhet och god service? Vi söker nu en medicinsk sekreterare för sommarvikariat med timanställning till vår specialistklinik vid Hötorget med start omgående. Här blir du en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och patientfokus står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Aleris Specialistklinik Hötorget är en modern specialistmottagning mitt i centrala Stockholm. Vi tar emot patienter inom en rad specialistområden, bland annat gastroenterologi, kardiologi, kirurgi, öron-näsa-hals, gynekologi och neurologi. Vi erbjuder även hälsoundersökningar i förebyggande syfte.
Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietister och administrativ personal tillsammans för att ge våra patienter vård av hög kvalitet och ett professionellt bemötande. Vi värdesätter samarbete, engagemang och utveckling och erbjuder en arbetsplats där du blir en viktig del av verksamheten.
Rollen
Som medicinsk sekreterare har du en central roll på Specialistklinik Hötorget. Du är en del av vårt administrativa nav och bidrar till effektiva patientflöden, hög patientsäkerhet och god service till både patienter och kollegor.
Arbetet är varierat och innebär ett nära samarbete med våra olika specialistmottagningar. Du får möjlighet att använda din kompetens inom medicinsk dokumentation samtidigt som du bidrar till verksamhetens dagliga drift och utveckling.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Medicinsk dokumentation och journalföring
Diktatskrivning och hantering av AI-genererade anteckningar
Diagnos- och åtgärdsregistrering
Remiss- och intygshantering
Hantering av patientärenden inom försäkringsvård, regionvård och privat vård
Administrativ service till läkare, sjuksköterskor och övriga professioner
Aktivt deltagande i utvecklings- och förbättringsarbete
Bemanning av receptionen och patientmottagande kan förekomma.
Vi arbetar i journalsystemen TakeCare och Webdoc samt använder digital diktering via MedSpeech och AI-stöd i dokumentationsarbetet.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Vi erbjuder:
Ett omväxlande och självständigt arbete
Trevliga kollegor och ett nära samarbete mellan olika professioner
En modern specialistklinik i centrala Stockholm
Möjlighet att utveckla din kompetens inom flera medicinska specialiteter
En arbetsplats där dina idéer och förbättringsförslag tas tillvara
En anpassad och väl utarbetad introduktion
Interna utbildningar
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
Fredagsfrukost
God arbetsmiljö med korta beslutsvägar med fokus på att skapa rätt förutsättningar och möjlighet att påverka verksamheten
Om dig
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör och som trivs i en roll med både ansvar, variation och många kontaktytor.
Du har god kunskap i medicinsk terminologi och erfarenhet av dokumentation inom hälso- och sjukvård. Du är van att arbeta i digitala system och känner dig trygg i administrativa processer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av försäkringsvård, ekonomiadministration samt arbete i systemen TakeCare, WebDoc och KuraLink.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Har god servicekänsla och ett professionellt bemötande
Är lösningsorienterad och ser möjligheter i vardagens utmaningar
Trivs med att hantera flera arbetsuppgifter parallellt
Har god samarbetsförmåga och uppskattar att arbeta nära olika yrkesgrupper
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har god datorvana och ett intresse för digitala arbetssätt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Anställningsform: Avtalad visstidsanställning med timlön Omfattning: ca 40 tim/vecka Placering: Aleris Specialistklinik Hötorget, Stockholm Tillträde: Omgående enligt överenskommelse Lön: Timlön enligt överenskommelse Kollektivavtal: FinnsSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I denna rekrytering ingår digital referenstagning och bakgrundskontroll som en del av vårt arbete för en trygg och ansvarsfull verksamhet.
Om du har några frågor kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Enhetschef Liselott Lindstedt liselott.lindstedt@aleris.se
.
Varmt välkommen till Aleris Specialistklinik Hötorget!
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Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7859104-2038746". Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Apelbergsgatan 48 (visa karta
)
111 36 STOCKHOLM Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9950182