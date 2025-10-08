Medicinsk sekreterare
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vi söker en medicinsk sekreterare som vill vara med och skapa en trygg och smidig kontakt mellan patienter och vården.
I din roll blir du en viktig länk i kedjan där telefonservice, bokning och administration går hand i hand med hög kvalitet och gott bemötande. Hos oss möts du av en välkomnande arbetsmiljö med engagerande kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och där din utveckling är viktig för oss.Publiceringsdatum2025-10-08Om tjänsten
Du ansvarar för patientkontakt och bokningar, inklusive av- och ombokningar vid sjukdom, tidbokning efter väntelista samt bokning av tolk och digitala möten. Du hanterar röstbrevlådor, registrerar remisser, antecknar remissvar, genererar tidböcker i Elvis och skapar planeringsunderlag. I rollen ingår även posthantering, beställningar, e-arkiv, arbete med 1177 och generell support vid behov.
Du kommer att arbeta tillsammans med en kollega där ni har huvudansvar för olika delar, men täcker för varandra vid ledigheter och sjukdom. Det finns möjligheter att utveckla upplägget utifrån hur det passar er bäst.
Vi söker dig som:
Har en godkänd examen från KY- eller YH-utbildning till hälso- och sjukvårdsadministratör
Är noggrann, strukturerad och har lätt för att planera och prioritera
Trivs med att ge service i telefon och möta patienter med ett professionellt och empatiskt bemötande
Har erfarenhet eller intresse av att arbeta med bokning, planering och koordinering av patientflöden
Kommunicerar tydligt, samarbetar väl och bidrar till ett gott arbetsklimat
Är självgående och trivs i en roll där du får ta ansvar och hålla ihop logistiken
Vi ser det som självklart att du samarbetar väl, bidrar till en god arbetsmiljö och ett öppet klimat, samt att du är social och kan arbeta självständigt utifrån verksamhetens mål.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Bli en del av vårt team! Vi erbjuder ett varierande arbete i ett öppet och positivt arbetsklimat där vi värdesätter engagemang, respekt och gott samarbete. Här får du möjlighet att utvecklas och göra skillnad varje dag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
