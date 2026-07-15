Medicinsk fotterapeut sökes deltid Tumba
Fotvård och Hudvård Oley Beauty AB / Hälsojobb / Botkyrka Visa alla hälsojobb i Botkyrka
2026-07-15
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Vi söker en kollega som är flexibel och kan jobba dag, kväll och helger med medicinsk fotvård, och pedikyr med gellack.
På Oley beauty erbjuder vi flera olika tjänster som friskvård, Pedikyr med gellack, ansiktsbehandlingar, och vaxning. Lokalen ligger Centralt i Tumba i fina fräscha lokaler.
Tjänsten är på deltid och passar dig som vill komplettera med annat jobb eller studier. Arbetsttid är såväl dagtid, kvällstid och vissa lördagar.
(Går också bra om du har eget företag med F-skatt) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Via mail
E-post: Oley.olivia@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fotvård och Hudvård Oley Beauty AB
(org.nr 556888-3630)
Grödingevägen 16 B (visa karta
)
147 30 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fotvård & Hudvård Oley Beauty AB Jobbnummer
10003802