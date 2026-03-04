Mediasäljare Stockholm
2026-03-04
Om oss
Mediabolag1 AB arbetar med nättidningen www.lokalaforetag.se
där vi hjälper företag att marknadsföra sig med artiklar om verksamheten samt med annonser. Mediabolag1 AB är ett mediaföretag som tror på frihet under ansvar för våra medarbetare. Du kommer att ha ett väldigt fritt och omväxlande jobb där du kommer att lära dig mycket om näringslivet och om människor.
Din yrkesroll
Vi söker nu efter en säljande reporter till Stockholm, med omnejd. Ditt jobb kommer att bestå av att boka in företagsbesök i ditt geografiska närområde samt att besöka företagen som du har bokat in. Under besöket presenterar du tidningen, gör en intervju med ägaren/chefen om deras verksamhet samt erbjuder annonsering i vår nättidning.
Din allra viktigaste tillgång för att lyckas i arbetet är din sociala förmåga. Du har lätt för att få kontakt med människor och har ett intresse för människor och deras berättelse. Det är viktigt att du är självgående och övertygande i din personlighet.
Vi ger dig en grundutbildning där vi går igenom våra produkter, tjänster och rutiner. Du kommer att få kontinuerlig coachning av våra medarbetare så att du kan prestera på topp!
Jobbet ger dig möjlighet att påverka och styra din egen tid och du kommer att ha ett nära samarbete med redaktionen och säljchefen.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
• Bokning av möten på företag med hjälp av telefonen.
• Företagsbesök med presentation, intervju samt försäljning av annons
Önskade kvalifikationer:
• Erfarenhet av försäljning, helst B2B (Business to business).
• God kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt.
• Erfarenhet från mediabranschen är meriterandeDina egenskaper
• Social, utåtriktad, positiv
• Självgående och initiativrik
• Målmedveten och resultatinriktad
• Ordningsam och strukturerad
Vi erbjuder:
• Ett fritt och självständigt arbete
• Ett omväxlande arbete med många intressanta möten
• En grundutbildning samt kontinuerlig coachning
• Möjlighet att bygga upp din egen kundstock
• Möjlighet till en mycket god inkomst
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: salj@lokalaforetag.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mediasäljare Stockholm". Arbetsgivare Mediabolag1 AB
(org.nr 559324-0848)
111 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tommi Siikasaari salj@lokalaforetag.se 073-9451445 Jobbnummer
9777949