Medarbetare till byggbranschen

2025-10-07
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
Vi söker engagerade medarbetare till flera spännande bygg- och renoveringsprojekt! Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom branschen och bidra till att skapa hållbara och välgjorda byggmiljöer.

Om tjänsten
Vi arbetar med flera projekt i regionen, bland annat renovering av flerbostadshus och skolor. Du blir en del av ett team som samarbetar för att leverera kvalitet och goda resultat.
Exempel på arbetsuppgifter:
Takläggning och fasadarbeten
Målare
Invändig renovering, spackling och målning
Kakel och plattsättning
Putsning
Enklare VVS-arbeten
Vi söker dig som är motiverad, noggrann och vill utvecklas inom bygg- och renoveringsyrket.
Tidigare erfarenhet är en fördel men inte krav. Det viktigaste är din inställning och vilja att lära.
Meriterande:
Erfarenhet från bygg eller renovering.
Språkkunskaper i engelska, ukrainska, ryska eller något balkanspråk.
Möjlighet till Nystartsjobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: rekrytering.stepto@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bygg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stepto AB
(org.nr 559424-0284) Jobbnummer
9545702