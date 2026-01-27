Mechanical Engineer
If you are a good match, we would like to receive a CV in WORD format with motivation why you fit this assignment, your availability and any scheduled holidays.
Why Maandag Nordic? With us, you'll get the chance to really put your ideas into action. We offer a work environment where you can grow and learn through hands-on experience - trying things out, making mistakes, and improving.
For more than 35 years, Maandag® has been at the forefront of empowering people and organisations. We not only help professionals get jobs, but also connect them with a future that matches their values, desires and ambitions. Because when people are truly in the right place, they can develop themselves, fulfil their dreams and go to work with fresh energy every day. The energy and power released in the process is a catalyst for growth for companies. We started in the Netherlands, but now we also help professionals and organisations in Belgium, Poland, Dubai and Sweden. Our extensive knowledge of different markets, coupled with our wide network, enables us to make perfect matches quickly.
Vi söker en test- och verifieringstekniker till ett uppdrag inom robotik och mekanisk produktutveckling. Rollen är placerad i R&D och passar dig som är tekniskt nyfiken, strukturerad och vill arbeta nära utvecklingen av framtida robotlösningar. Du blir en del av ett tvärfunktionellt team om cirka 8-10 personer och samarbetar nära projektledare, konstruktörer och specialister i utvecklingsarbetet. I rollen arbetar du med kvalitetssäkring, mätningar och verifiering av produktspecifikationer inom R&D. Arbetet omfattar mekaniska tester på både modul- och robotnivå, analys av testresultat samt dokumentation och rapportering. Du deltar även vid behov i testplanering och kontinuerligt förbättringsarbete. Det finns även möjlighet att bidra med programmering inom ramen för uppdraget.
Arbetsuppgifter - Utförande av mekaniska tester på modul- och robotnivå
- Analysera testresultat och dokumenterar utfört arbete
- Säkerställa att produktspecifikationer uppfyllda
- Arbeta med både datorbaserad och analog mätutrustning
- Medverka i testplanering och förbättringsarbete
- Bidra med programmering i exempelvis RAPID, Matlab eller Python
Rollen kräver ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt samt ett starkt tekniskt intresse. Arbetet utförs både självständigt och i nära samarbete med andra, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och ansvarstagande. Förmåga att hantera ett varierande tempo och prioritera vid akuta uppgifter är viktigt, liksom noggrannhet i dokumentation och rapportering.
Vidare krävs god förståelse för manipulatorers uppbyggnad och styrsystem samt erfarenhet av felsökning, exempelvis av växlar och motorer. Rollen förutsätter grundläggande kunskap om uppkoppling av manipulator, controller och externaxlar, samt förmåga att utföra enklare el-arbeten. Vana att använda dator som arbetsverktyg är en självklarhet.
Arbetet sker på svenska, vilket innebär att obehindrad förmåga att arbeta på svenska i tal och skrift är nödvändig. Goda kunskaper i engelska krävs också. Ersättning
