Mechanical Design Engineer
2026-01-21
Vår kund jobbar med att förse professionella- och konsumentanvändare med utomhusprodukter inom skog-, park- och trädgårdsskötsel. Från utveckling till färdiga produkter. Mer information ges vid intervjutillfälle.Om tjänsten
Vi söker en Mechanical Design Engineer som vill arbeta med utvecklingen av professionella handhållna produkter hos ett etablerat teknikbolag. Här får du en central roll i arbetet med både vidareutveckling av befintliga plattformar och framtagning av nästa generations motorsågar. Organisationen är stor och erbjuder goda möjligheter till långsiktig utveckling, både i rollen och internt inom företaget. På siten finns dessutom labb, slutmontering och gjuteri, vilket gör arbetet konkret, varierande och stimulerande.
I rollen arbetar du med konstruktion av allt från plast- och pressgjutna komponenter till kåpor, infästningar och handtag - kort sagt majoriteten av produktens mekaniska delar utanför själva motorn. Arbetet omfattar både nyutveckling och underhåll, där du växlar mellan längre projekt och kortare ärenden beroende på vad som är aktuellt. Du följer hela utvecklingskedjan från tidiga koncept och tekniska utredningar till 3D-modellering, toleranssättning och verifiering tillsammans med provning och labb.
Din kompetens
Minst 5 års erfarenhet som konstruktör
Relevant högskoleutbildning
Svenska och engelska i tal och skrift
Har du dessutom erfarenhet från formsprutning eller pressgjutning ser vi detta som meriterande. Som person kan du leda dig själv - driva ditt eget arbete framåt och hitta rätt kontaktytor när det behövs, samtidigt som du är en lagspelare som hjälper till där det behövs. Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Huskvarna
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
