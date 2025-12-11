McDonald's Nacka söker varumottagare
Food Folk Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Nacka Visa alla restaurangbiträdesjobb i Nacka
Vi på McDonald's Nacka söker en pålitlig och driven varumottagare som kan arbeta 3 dagar i veckan: tisdag, torsdag och lördag mellan kl. 06:00-10:00.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
- Ta emot och kontrollera leveranser
- Säkerställa att varor placeras på rätt plats
- Hålla ordning i lagret
- Samarbeta med övriga teamet för att arbetet ska flyta smidigt
Vi erbjuder
- Utbildning på plats - du behöver inte kunna allt från början
- Ett tryggt och välorganiserat arbetslag
- Möjlighet att utvecklas inom företaget
Meriterande
- Erfarenhet av truck eller truckkörning är ett stort plus
- Ansvarsfull, punktlig och strukturerad
En anställning på McDonald's ger dig erfarenheter som du har nytta av resten av livet och för den som vill utvecklas finns en tydlig karriärtrappa med stora möjligheter.Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan redan idag!Skicka gärna med bild eller liten kort video!
Våra förväntningar på dig:
- Att du är en team player som sätter laget före jaget
- Att du vill lära dig nya saker och utvecklas
- Att du har rätt inställning och vill ha roligt på jobbet
- Att du älskar burgare nästan lika mycket som vi
Tidigare arbetslivserfarenhet är inte ett krav, vi ser till att du får den utbildning du behöver för att kunna utföra ett arbete av högsta kvalitet.
Med över 200 restauranger från norr till söder är McDonald's Sveriges ledande restaurangkedja. De flesta av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. Med våra ca 12 000 medarbetare är vi Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Vi vill göra det goda valet enkelt för våra gäster och har därför en bred meny med något för alla smaker, preferenser och plånböcker och serverar bara mat av högsta kvalitet med snabb och vänlig service i fräscha, moderna restauranger.
eller följ oss på Facebook, Instagram och Twitter. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Food Folk Sverige AB
(org.nr 556181-2297), https://www.mcdonalds.com/se/sv-se.html Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
McDonald's Sverige Jobbnummer
9640486