Max Värnamo söker Biträdande Restaurangchef
2025-12-22
Vi vill bli världens bästa burgarkedja och vi vet att vägen dit går genom engagerade ledare, starka team, grym service och riktigt goda burgare.
Nu söker vi dig som har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och budgetansvar och vill ta nästa steg i din karriär. Du blir restaurangchefens högra hand med delansvar för driften och med möjlighet att utvecklas mot att själv driva en egen restaurang i framtiden.
Som biträdande restaurangchef på MAX är du en nyckelperson i verksamheten. Du ser till att restaurangdriften fungerar som den ska, säkerställer goda resultat och arbetsmiljö och ser till att gästen får en serviceupplevelse i världsklass. Du är en förebild i ditt ledarskap och självklart med och visar vägen för dina kollegor när tempot är högt. Du säkerställer också att alla medarbetare förstår vad som förväntas i arbetet med service.
I rollen ingår det att du genomfört utbildningarna i vårt ledarskapsprogram MAX Leadership Academy, en gedigen introduktion till MAX verksamhet med både praktik och teori. Det finns dessutom mycket goda utvecklingsmöjligheter internt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Bistå restaurangchefen med rekrytering, utbildning och utveckling av medarbetare.
- Vara väl insatt i personalstatus, schemaläggning, budget, driftsansvar och arbetsmiljöfrågor.
- Rekrytering, personal och arbetsmiljöansvar.
- Driva matsäkerhetsfrågor och genomföra åtgärder enligt centrala riktlinjer.
- Sätta, genomföra och följa upp högt ställda mål tillsammans med restaurangchefen. Sätta budget och prognoser för försäljning och arbetade timmar.
- Följa upp och kontrollera varor, lager, inköp, hantering och svinn på daglig basis.
- Planera, utforma och verkställa arbetsuppgifter för att nå mål och linjera med strategier och riktlinjer på ett produktivt och effektivt sätt.
- Coacha, motivera och utveckla dina medarbetare för att skapa ett vinnande team som överträffar gästernas förväntningar.
Praktisk information och nästa steg
Du bor inom en timmes restid från restaurangen för att förstå närområdet och snabbt kunna vara på plats vid behov. Resor inom närområdet och inom landet kan förekomma. I rollen kommer du arbeta under varierande arbetstider som dagar, kvällar och helger. Lön enligt kollektivavtal.
Kandidater som går vidare i processen kontaktas löpande och du som går vidare får göra psykometriska tester (personlighets- och logiktest). Vi genomför bakgrundskontroller som en del av rekryteringsprocessen, då rollen som Biträdande restaurangchef innebär ansvar för både minderåriga medarbetare samt budget och ekonomi.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1294".
Detta är ett heltidsjobb.
Max Burgers AB (org.nr 556188-7562)
MAX i Värnamo
9661607