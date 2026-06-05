Mättekniker
Liberi Eskilstuna AB / Teknikjobb / Karlskoga Visa alla teknikjobb i Karlskoga
2026-06-05
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Vill du arbeta med avancerad mätteknik och ta nästa steg i din karriär?
Vi söker nu en erfaren mättekniker till en av våra kunder inom tillverkande industri. Rollen passar dig som har god kunskap inom koordinatmätning, kvalitetssäkring och programmering i Calypso.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Du blir inledningsvis anställd som konsult hos Liberi Eskilstuna AB, en konsultfirma specialiserad på mätteknik, kvalitet och tekniska specialistroller inom industrin. Efter en framgångsrik inhyrningsperiod på sex månader är målsättningen att du övergår till en tillsvidareanställning direkt hos kundföretaget.Dina arbetsuppgifter
Programmera och optimera mätprogram i Calypso.
Utföra mätningar i ZEISS koordinatmätmaskiner (CMM).
Verifiera produkter och komponenter mot ritning och kravspecifikation.
Analysera och dokumentera mätresultat.
Delta i avvikelsehantering och kvalitetsutredningar.
Stödja produktion, kvalitet och konstruktion i mättekniska frågor.
Arbeta med förbättringar av mätprocesser och mätstrategier.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av arbete som mättekniker, mätingenjör eller kvalitetstekniker.
God erfarenhet av ZEISS CMM-system.
Erfarenhet av programmering i Calypso.
God förståelse för ritningsläsning och form- och lägetoleranser.
Erfarenhet från tillverkande industri.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Svenskt medborgarskap
Meriterande
Erfarenhet av PPAP, FAI, MSA eller SPC.
Kunskap inom ISO 9001 eller IATF 16949.
Erfarenhet av optiska mätsystem eller 3D-skanning.
Erfarenhet av förbättringsarbete inom kvalitet och produktion.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
Noggrann och kvalitetsmedveten.
Analytisk och lösningsorienterad.
Självständig med ett stort ansvarstagande.
Kommunikativ och trivs med samarbete över avdelningsgränser.
Om Liberi Eskilstuna
Liberi Eskilstuna AB är ett specialistföretag inom mätteknik och kvalitet som hjälper svensk industri med kompetensförsörjning, konsulttjänster och teknisk expertis. Vår styrka ligger i vår nischade kompetens och vår förståelse för industrins höga krav på precision och kvalitet.
Placering: Karlskoga
Omfattning: Heltid
Start: OmgåendeSå ansöker du
Skicka din ansökan redan idag. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen till Liberi Eskilstuna – specialister på mätteknik och kvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: vilar@liberieskilstuna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Liberi - Mättekniker Karlskoga". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liberi Eskilstuna AB
(org.nr 559482-0614), https://careers.liberieskilstuna.se/jobs/7859731-mattekniker-zeiss-calypso Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9950453