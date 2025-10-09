Mätfysiker till Barsebäck kärnkraftverk
Nuvia Nordic AB / Fysikjobb / Kävlinge Visa alla fysikjobb i Kävlinge
2025-10-09
Nuvia Nordic AB har idag uppdrag på samtliga kärntekniska anläggningar i Sverige. Vi bistår våra kunder med kvalificerade tjänster vid underhållsarbeten men även under drift, avveckling och nybyggnation. Nuvia är en del av den världsledande koncernen VINCI med cirka 280 000 anställda globalt. VINCI Construction, som är en del av koncernen, är verksamt i mer än 120 länder med 830 företag.
Vi söker nu mätfysiker till vårt team vid kärnkraftverket i Barsebäck.
Om rollen
I takt med att Barsebäcksanläggningen avvecklas är radiologisk karakterisering av avfall en central del i processen. Som mätfysiker kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa att allt avfall hanteras korrekt och enligt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) regelverk. Ditt arbete bidrar till att rätt avbördningsväg väljs - exempelvis friklassning, mellanlagring eller slutförvaring via SKB - samt att avfallstrappan optimeras genom rätt bearbetning av materialet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra gammaspektrometriska mätningar (ISOCS) och aktivitetsmätningar med germaniumdetektor
Planera och genomföra mätningar enligt gällande instruktioner och rutiner
Förbereda prover och utföra mätningar på olika material
Genomföra radiologiska mätningar av avfall som ska transporteras till extern mottagare
Mäta och analysera radiologiska nivåer i byggnadsstrukturer och områden
Granska och godkänna mätdata
Dokumentera resultat i databaser samt skriva tekniska rapporter
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som har:
Adekvat akademisk bakgrund inom fysik, matematik, radiologi eller motsvarande
Goda IT-kunskaper och vana att arbeta med databashantering
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska
Analytiskt tänkande och stor noggrannhet
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Tidigare erfarenhet av arbete med radiologiska mätningar eller inom kärnteknisk verksamhet är meriterande.
Om anställningen
Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader, med möjlighet till förlängning och eventuell övergång till tillsvidareanställning.
Eftersom arbetet sker inom en kärnteknisk anläggning omfattas du av säkerhetsprövning. Det innebär att du kommer att genomgå säkerhetsintervju, registerkontroll, läkarundersökning samt drogtest.
AnsökanSkicka in din ansökan så snart som möjligt då urval kan komma att göras löpande. Sista ansökningsdag 31 oktober.
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Per Lundgren, per.lundgren@nuvia.com
. Frågor som rör rekryteringsprocessen hänvisas till rekryterare Wilma Ramstedt, wilma.ramstedt@nuvia.com
.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
