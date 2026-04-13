Materialplanerare
2026-04-13
Vill du arbeta nära produktion och säkerställa att rätt material finns på rätt plats i rätt tid? Hos NIBE i Markaryd får du en central roll i att skapa effektiva materialflöden i en internationell industrimiljö.
Nu söker vi en driven och serviceinriktad materialplanerare till vår planeringsavdelning i Markaryd.
Om rollen
För att säkerställa en stabil och välfungerande produktion söker vi en engagerad materialplanerare som vill bidra till effektiva materialflöden och hög leveransprecision. Produktionen i Markaryd omfattar cirka 680 medarbetare och inkluderar allt från svetsning och plåtbearbetning till målning och montering av värmepumpar.
Som materialplanerare har du en central roll i produktionskedjan och arbetar nära både interna funktioner och externa leverantörer. Du ansvarar för att material finns på rätt plats i rätt tid och bidrar därmed direkt till en effektiv produktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Orderläggning och leveransbevakning
Säkerställa materialförsörjning till projekt och produktion
Löpande samarbete med leverantörer, inköp, produktionsplanering och projekt
Uppföljning av leveranser samt hantering av avvikelser
Medverkan i förbättringsarbete kopplat till materialflöden och tillgänglighet
Profil
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och kommunikativ. Du har en god administrativ förmåga, arbetar obehindrat i digitala system och trivs i en roll med många kontaktytor. Du är noggrann, lösningsorienterad och har lätt för att prioritera även när tempot är högt.
Du har en god planeringsförmåga och kan snabbt lösa problem som uppstår, till exempel vid leveransförseningar eller förändringar i produktionsplaner.
Vi söker dig som har
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning inom exempelvis ekonomi, teknik eller logistik. Alternativt har du en eftergymnasial utbildning (YH/KY) inom logistik, inköp eller närliggande område, eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet inom produktion, lager eller administration.
Erfarenhet från tillverkande industri är meriterande
God analytisk och problemlösande förmåga
Goda kunskaper i Excel - erfarenhet av Infor XA är meriterande
Förmåga att arbeta strukturerat, med hög servicekänsla och god samarbetsförmåga
God förmåga att hantera perioder med högt arbetstempo
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Välkommen att söka tjänsten
Låter det som något för dig? Ansök via vår hemsida http://www.nibe.se
under "Lediga tjänster". Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 19 april, men urval och intervjuer sker kontinuerligt så vänta inte med att skicka in.
Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta gärna någon av våra kontaktpersoner nedan.
Mer om oss
Vi finns för att ge världen bättre energilösningar. Ända sedan 1952 har vi arbetat passionerat och målinriktat med att utveckla nya metoder för bättre energieffektivitet. På så sätt spelar vi en viktig roll i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Våra produkter förlitar sig på den finaste svenska ingenjörskonsten. Vi har en stark marknadsposition och gör stora satsningar för framtiden. Vår företagskultur är familjär och entreprenörsdriven. Den bygger på lång tradition och en rik historia där ledorden är enkelhet, ödmjukhet och pålitlighet. Vi ser långsiktigt på din anställning och erbjuder dig en arbetsplats med goda karriärmöjligheter. Tillsammans ser vi till att du får utlopp för din talang, kreativitet och kunskap.
NIBE i siffror
NIBE är en modern och framgångsrik industri med en omsättning på ca: 5 miljarder kr/år. NIBE tillhör de marknadsledande i Europa med ett produktsortiment som består av marknadens bredaste program av värmepumpar, varmvattenberedare, solpaneler, biobränsleprodukter, ventilationsprodukter, fjärrvärmeutrustning mm.
NIBE AB ingår i det börsnoterade NIBE Industrier som har en omsättning på cirka 40 miljarder kr och mer än 21 000 anställda i över 30 länder. Så ansöker du
