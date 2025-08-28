Materialplanerare
2025-08-28
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Materialplanerare för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på ca 9 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden * Identifiera och minimera materialavvikelser inför kommande montagestarter. Under pågående montage är du kontaktperson för att bevaka och jaga fram svar kring materialavvikelser som uppstår akut.* Hantering av produktionsorder i SAP, samt lägga beställningar på materialavrop.
• En del av ditt arbete kommer bestå i att leda möten med deltagare från flera gränssnitt, där vissa möten kan komma att ske på engelska.
• Du kommer medverka på dagliga styrningar tillsammans med vår operativa verksamhet i montaget.
• Aktivt arbeta för att förbättra och utveckla de processer som du arbetar i.
• Ge support och stöd till dina medarbetare.
Din profil Vad krävs av mig?
• Som person behöver du vara strukturerad och noggrann i ditt arbete.
• Du förstår vikten av att snabbt ta dig an avvikelser och du är beredd på att göra det där lilla extra för att på bästa sätt lösa de materialavvikelser som uppstår under ett montage
• Du tycker om och har en stark förmåga att skapa goda relationer och trivs med att jobba mot flera olika gränssnitt
• Du ska kunna jobba både självständigt och i team och du har viljan att utveckla både dig själv och gruppen.
• Erfarenhet av att jobba i SAP och Officepaketet är väldigt meriterande.
• Har du tidigare arbetserfarenhet inom området Logistik/Planering är detta meriterande.
• Du talar svenska flytande. Du klarar av och känner dig bekväm med att hålla möten på engelska.
• Du är en glad person med glimten i ögat, du kommer ha ett nära samarbete med dina närmsta kollegor och din personlighet kommer vara viktigt för att passa in i vårt gäng.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult. Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;Petra Meyer Gerdelin076-778 15 08petra.meyer-gardelin@unikresurs.se
Unik Resurs Välkommen till Unik Resurs!Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
#LI-Onsite, #LI-Hybrid Ersättning
Månadslön Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833) Kontakt
Jessica Ferm 0704106391 Jobbnummer
9481226