Materialkoordinator till Saab
Skill Kompetenspartner AB / Logistikjobb / Linköping Visa alla logistikjobb i Linköping
2026-04-08
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.Arbetsuppgifter
Som materialkoordinator har du en central roll i att säkerställa materialtillgänglighet och leveransprecision till produktionen. Du ansvarar för uppföljning av materialflöden och leveransprognoser samt fungerar som en viktig samordnande funktion mellan produktion, planering, inköp och andra interna intressenter.
I arbetsuppgifterna ingår även bland annat:
Prioritera körordning och material utifrån verksamhetens och kundernas behov
Presentera och kommunicera materialstatus samt leveransprognoser till interna kunder och produktionsledning.
Identifiera och markera akuta artiklar i affärssystemet (IFS/Sharp) för att säkerställa snabb hantering
Initiera, driva och följa upp åtgärder vid leveransavvikelser eller materialbrister, särskilt för kritiska artiklar.
Ställa krav på intern produktion, inköp, kvalitet och produktionsteknik vid störningar, sena leveranser, returer eller omkontroller.
Ta fram analyser och statistik kring materialbrister och avvikelser för att identifiera trender och förbättringsområden
Arbeta proaktivt för att minska bristlägen och reducera behovet av akuthantering i produktionen
Samarbeta nära produktionsledare, planering och inköp för att säkerställa rätt prioriteringar och leverans i tid
Säkerställa att planeringsdata i affärssystemen är korrekt och uppdaterad för att möjliggöra effektiva beslutProfil
För att trivas i rollen och lyckas i rollen som materialkoordinator tror vi att du är en strukturerad person som trivs i en dynamisk miljö där prioriteringar snabbt kan förändras. Du har förmåga att se helheten i materialflöden och produktionsproesser samtidigt som du kan arbeta noggrant med detaljer.
Vi tror att du har:
Erfarenhet från tillverkande industri samt en god förståelse för produktion- och materialflöden
Utbildning inom logistik, planering eller inköp alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av arbete i affärssystem, gärna IFS eller liknande
Goda kunskaper i Excel
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har förmågan att arbeta självständigt, driva frågor framåt och fatta beslut när situationen kräver det
Är bekväm med att kravställa andra funktioner och följa upp tills åtgärder genomförs
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande Uppdraget kommer initialt vara ett konsultuppdrag med anställning hos oss på Skill. Uppdragslängden kan variera men brukar i regel sträcka sig mellan 6-12 månader med goda möjligheter till förlängning och på sikt kan anställningen eventuellt övergå till Saab.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jonna Svenson på jonna.svenson@skill.se
.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7529010-1934751". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
