Materialdatahandläggare
Försvarets Materielverk / Administratörsjobb / Arboga
2026-03-16
Nu söker vi en materialdatahandläggare med erfarenhet av strukturerad datahantering och med en stark drivkraft för noggrannhet och kvalitet. Vill du vara en del av kvalificerade projekt där du är med hela vägen från behov till leverans? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
I rollen som materialdatahandläggare ansvarar du för att säkerställa att all materiel som ska användas av Försvarsmakten blir korrekt registrerad, klassificerad och dokumenterad enligt gällande regelverk. Du kommer att arbeta med att klassificera, typminska och nummerbestämma produkter samt administrera information om dessa i FMV:s stödsystem. Samtidigt skapar du entydig information om förnödenheter genom att samla in, utforma, förteckna och registrera grund- och förvaltningsdata i FMV:s PLM-system (Product Lifecycle Management).
Arbetet sker med hög kvalitet och i enlighet med fastställda processer och standarder. Du kommer att delta i projekt kopplade till anskaffning, förändringsarbete och nya upphandlingar, samt medverka i möten och samverkansgrupper. De primära materielområdena omfattar initialt generell underhållsutrustning, sjukvårdssystem, soldatutrustning och fältförplägnad.
Tjänsten är placerad i Arboga, och resor inom Sverige samt utomlands förekommer.
Om dig
Vi söker dig som har en gymnasieexamen, har god kunskap i både svenska och engelska i tal och skrift, samt har god kunskap i Officepaketet.
Det är meriterande om du har kunskap inom relevant arbetsområde eller kunskap inom materiallära och mekanik. För att lyckas i den här rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av inregistrering, anskaffning eller av teknisk dokumentation. Det är också en fördel om du har erfarenhet av Teamcenter eller erfarenhet från försvarssektorn. Har du dessutom erfarenhet inom dokumenterat kvalitetsarbete samt har arbetat inom standarder som SIS, EU, MIL eller DIN är det också meriterande.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att arbeta i grupp samt kan organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är noggrann och väl medveten och mål och kvalitetsstandard. Dessutom är du duktig på att ta ansvar för din uppgift. Du strukturerar ditt angreppssätt och driver dina processer vidare på ett bra sätt.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde logistikmateriel som ansvarar för materiel och tjänster inom bland annat logistikstöd, personlig utrustning och fältförplägnadssystem till Försvarsmakten.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 7 april 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Ann Karlsson OFR/S Peter Boström OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Emma Löfing på 08-782 4000. Kontakta Hanna lindeberg lindeberg@jeffersonwells.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
http://www.fmv.se
FMV Jobbnummer
9800888