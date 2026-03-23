Matematiker till spännande projekt
Vara kommun / Gymnasielärarjobb / Vara Visa alla gymnasielärarjobb i Vara
2026-03-23
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vara kommun i Vara
, Mölndal
eller i hela Sverige
Matematiker till innovativt projekt i samarbete med Chalmers och Akelius Foundation!
Är du en passionerad matematiker med pedagogisk kompetens som brinner för att göra matematik levande och engagerande för elever? Vill du vara en del av ett banbrytande projekt som kombinerar teori med praktisk undervisning? Då är detta möjligheten för dig!
Din roll
Vi söker nu matematiker till ett unikt projekt i samarbete med Chalmers och Akelius Foundation.
Syftet med projektet är att förstärka matematikundervisningen med fokus på praktisk och inspirerande undervisning. Tillsammans med ytterligare matematiklärare i projektet och ett team av forskare och matematiklärare från Chalmers kommer du att utveckla undervisningsmetoder som inkluderar konkret och digitalt undervisningsmaterial för att främja matematiskt lärande. Fysisk aktivitet, idrott och utomhusundervisning är ledord i projektet.
Din kunskap och erfarenhet
Matematiker med följande egenskaper:
- Matematisk kompetens för primärt gymnasienivå och uppåt.
- Gillar att skapa material för undervisning och förståelse av matematik.
- Stark passion för matematik och undervisning.
- Flexibel och öppen för nya undervisningsmetoder.
- Lagspelare som trivs med att samarbeta med andra lärare och forskare.
Din framtida arbetsplats
Du får en anställning i Vara kommun och kommer att få möjligheten att skapa digitalt och fysiskt material för undervisning på gymnasienivå. Första steget är att bygga en plattform med material som i steg två skall testas tillsammans med elever och lärare ute på våra skolor.
Du erbjuds en inspirerande arbetsmiljö med stöd från Chalmers och Akelius Foundation. Möjlighet att vara en del av ett innovativt och utvecklande projekt och stora möjligheter till professionell utveckling och nätverk.
Tillträde för tjänsten är omgående och enligt överenskommelse. Tjänsten är en projektanställning. Urval- och intervjuarbete kommer att ske löpande så sök gärna redan idag.Publiceringsdatum2026-03-23Övrig information
I vår verksamhet måste alla som ska anställas visa upp ett utdrag från belastningsregistret enligt lag (2000:873). Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/85". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Arbetsplats
Sektor bildning Kontakt
Fredrik Halvarsson 051231021 Jobbnummer
9814598