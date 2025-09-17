Matematik- och naturkunskapslärare
2025-09-17
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Om oss och dig
Hudikgymnasiet har en tydlig vision - att bli världens bästa skola. För att bli det behöver vi världens bästa lärare. Vårt värdegrundsarbete i kombination med vårt gedigna kvalitets- och utvecklingsarbete är framgångsreceptet för att vara både en bra skola och en bra arbetsplats.
Vi har två tydliga mål för vår skola - att alla elever skall prestera på en hög nivå samtidigt som de utvecklas som människor.
Hos oss skall var och en kunna bli allt det man vill och har förutsättningar att bli. Vi letar just nu dig med motivation och rätt behörighet för ett antal olika årskurser och ämnen. Är du en skicklig lärare och en motiverande ledare som vill jobba tillsammans med andra i en utvecklande organisation mot gemensamma mål? Då är det dig vi söker! Välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Tjänsten är som lärare i matematik- och naturkunskap på gymnasieskolan. Tjänsten kan kombineras med fler ämnen om du har behörighet. Du är välkommen att höra av dig för ett förutsättningslöst samtal om du vill veta mer om oss innan du skickar in din ansökan.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst, heltid. Bifoga examen och lärarlegitimation tillsammans med din ansökan. Du är lika välkommen att söka tjänsten även om du inte är behörig, men har arbetslivserfarenhet från liknande uppdrag.
Vi håller intervjuer löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittat rätt person.
Om Arbetsplatsen
Det ska ha gjort skillnad att välja Hudikgymnasiet, både som elev och som lärare.
Vi lägger stor vikt vid relationer till varandra och eleverna. Vi jobbar i tighta arbetslag under ledning av dagligt närvarande rektorer. Vi har en flexibel arbetsplats och du kan som lärare välja om du har semester eller ferietjänst.
Vi har ordning och reda både i klassrummen och i organisationen, på Hudikgymnasiet jobbar vi med tydliga strukturer men stor individuell frihet. Vi är överens om viktiga saker - där det viktigaste är att du delar våra värderingar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: lena.lingman@hudikgymnasiet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Matte- naturkunskap". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls Gymnasieskola AB
(org.nr 559005-3723)
Drottninggatan 2 (visa karta
)
824 30 HUDIKSVALL Kontakt
Rektor
Lena Lingman lena.lingman@hudikgymnasiet.se 0650541530 Jobbnummer
9513470