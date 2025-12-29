Masterdataansvarig till Dagab
Bravura Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du noggrann, ansvarstagande och trivs i en administrativ roll med många kontaktytor? Vill du arbeta i ett team som jobbar tätt tillsammans och där kvalitet och samarbete står i fokus? Då kan det här vara rätt uppdrag för dig.Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i minst 6 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Dagab. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.Om företaget
Dagab skapar, lagerhåller och levererar sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor såsom Hemköp, Willys, Snabbgross, Urban Deli och Apohem. De utvecklar även sina egna varumärken som Garant, Eldorado och Såklart. Dagab har en nyckelroll i Axfoods arbete med att ständigt effektivisera varuflödet genom att driva och utveckla koncernens sortiment, inköp och logistik. Dagab omsätter drygt 48 miljarder kronor (2020) och ingår i Axfood AB som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista.
Verksamheten vilar på goda värderingar för jord, människa och samhälle, vilket genomsyrar allt från sortimentsutveckling, paketering och transport - till hur man agerar mot sina medarbetare. På så sätt ger Dagab sina kunder förutsättningar att göra schyssta, hållbara val. Hos Dagab får du möjlighet att vara med och påverka det vardagliga livet för ungefär tio miljoner människor, förstå då hur viktiga medarbetarna är för dem.Dina arbetsuppgifter
Som Masterdataansvarig Artikel är du kvalitetsägare för artiklar och säkerställer att artikelinformationen är korrekt och fungerar optimalt i hela flödet - från uppskapande av artikelnummer till att varan passerar butikens kassalinje.
Du ansvarar för en eller flera kategorier och arbetar nära kollegor i teamet. Vid arbetstoppar hjälps ni åt, vilket skapar ett stimulerande och varierande arbete. Rollen innebär många kontaktytor och kräver både struktur, flexibilitet och ett högt kvalitetstänk.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för underhåll och kvalitetssäkring av centrala artikeluppgifter i Dagabs system.
Säkerställa ett fungerande och konsumentorienterat artikelflöde.
Ha löpande kontakt med leverantörer, kategorichefer/inköpare, kedjor och grossistenheter.
Hantera informationsinsamling, avvikelser och fel i artikeldata.
Samverka med och stötta övriga enheter inom koncernen i frågor som rör artikelflödet.
Delta i förbättrings- och utvecklingsarbete för att höja kvalitet och effektivisera processer.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, logistik, IT eller motsvarande.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet.
Minst 1 års erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter.
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Goda kunskaper i Microsoft 365.
Goda kunskaper i Excel.Meriterande:
Erfarenhet av masterdata, butik eller lager.
Grundläggande kunskaper i SAP.
För att trivas i rollen ser vi att du är en noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten person som tar ansvar för ditt arbete och kan arbeta självständigt. Du är serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och trivs med många kontaktytor. Vidare är du lösningsorienterad, kommunikativ och bekväm med att arbeta i ett tidvis högt tempo. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som trivs i ett team där man stöttar varandra och gemensamt tar ansvar för helheten.
Övrig information
Start: januari 2026Plats: Torsplan, StockholmLön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Under julledigheten förlängs ansökningstiden och svar kan ta lite längre tid än vanligt. Tack för ditt tålamod! Vi önskar dig en fin jul!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6924952-1765136". Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9664971