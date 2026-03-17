Mästarlärare i kemi och matematik
2026-03-17
På Lärande och ledarskap utbildar vi framtidens lärare inom teknik, kemi, fysik och matematik som även är civilingenjörer och kan verka i näringslivet. Som mästarlärare bidrar du med din praktiska erfarenhet av läraryrket för att få våra studenter att utveckla sin fulla potential under utbildningen.
Information om Lärande och ledarskap
Lärande och ledarskap är Chalmers kombinationsutbildning som resulterar i både en civilingenjörsexamen och en ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet. Utbildningen är organiserad som ett mastersprogram som samläses med en kompletterande pedagogisk utbildning. Vi utbildar lärare med behörighet i teknik, kemi eller fysik, beroende på vilket kandidatprogram de tidigare läst, och alla mastersstudenter får även behörighet i matematik. Utbildningen sker på svenska och mer information finns på http://www.chalmers.se/L2
Beskrivning av tjänsten
Chalmers söker nu en ny mästarlärare för perioden augusti 2026-juni 2029. En mästarlärare är en engagerad gymnasielärare som arbetar 20% eller 40% av heltid på Chalmers för att medverka i Chalmers gymnasielärarutbildning i matematik, teknik, kemi och fysik under tre läsår. Önskvärt är att du anses skicklig i din lärargärning samt att du är drivande, nyfiken, orädd och flexibel och intresserad av att på olika vis bidra till att lärarutbildningen blir intressant, relevant och av hög kvalité. Mästarläraruppdraget är också till glädje för dig och den skola där du är anställd eftersom uppgiften innebär egen utveckling för mästarläraren och många nya kontakter.
Din uppgift som mästarlärare kommer att bestå av att medverka i Chalmers lärarutbildning, vilket innebär att vara med i utvecklingen av programmet och dess kurser samt att utveckla ditt eget kunnande. I Chalmers lärarutbildning ska du som mästarlärare bidra med din erfarenhet som gymnasielärare och dina reflektioner om lärande. Du tillför också praktiknära exempel, främst inom de kurser som behandlar lärarpraktik och didaktik.
Du blir Chalmers sextonde mästarlärare och ska arbeta med våra två andra mästarlärare i fysik och teknik. Dina 20 eller 40% kommer vara förlagda på Chalmers under två fasta dagar i veckan vilket kommer vara måndagar och/eller fredagar. Medel för dessa 20% eller 40% av heltid går från Chalmers till din gymnasieskola, d.v.s. du är fortsatt anställd av din nuvarande arbetsgivare.
Chalmers kommer rullande att kontraktera en ny mästarlärare varje år för att ersätta den som avslutar sin treåriga medverkan i utbildningen. Denna omgång ser vi gärna att du har inriktning mot kemi och matematik. Fysik och teknik kommer bli aktuellt igen vid senare års mästarlärarutlysningar.
Anställningsform
Tidsbegränsad på deltid (20% eller 40%), med önskat startdatum 2026-08-17
• Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet med behörighet i kemi samt matematik.
• Befintlig pågående anställning på gymnasieskola samt rektors medgivande att verka som mästarlärare på Chalmers två dagar i veckan.
• Behärska svenska mycket väl i tal och skrift.
Meriterande
• Chalmers lärarutbildning Lärande och ledarskap.
• Handledarkurs, gärna Chalmers handledarkurs Lärande och handledarskap.
• Varit handledare för VFU-studenter.
• Behörighet i fysik eller teknik.
Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med namn och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:
• CV där du listar dina tidigare arbetslivserfarenheter, utbildningar och ledarskapserfarenheter.
• Personligt brev där du beskriver vilka tidigare erfarenheter och lärdomar som du framför allt tror kommer att vara värdefulla i uppdraget samt vad som intresserar dig med tjänsten.
• 1-2 sidor
• Rekommendationsbrev från rektor eller annan överordnad.
• Övrigt (valfritt)
• Eventuella intyg, betyg etc.
Referenser lämnas vid en eventuell intervju.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Intervjuer planeras huvudsakligen att hållas den 24 april.
Vid frågor, vänligen kontakta
Linnea Hietala, Programansvarig,hietala@chalmers.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter, sjöbefäl och ämneslärare. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez - framåt. Ersättning
