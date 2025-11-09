Massör, Uppsala Spa & Skönhetsvård
2025-11-09
Vill du bli en del av vårt härliga team på Uppsala Spa & Skönhetsvård?
Vi söker nu engagerade och passionerade massörer för korttidsanställning till vår salong som ligger i Gränbystadens Galleria i Uppsala! Anställningen kan starta omgående och fortlöper året ut. Möjlighet för tillsvidare anställning finns för rätt person!
Om oss: Uppsala Spa & Skönhetsvård har funnits i 19 år och är en väletablerad salong där vi erbjuder våra kunder en avslappnande och lyxig upplevelse med behandlingar som främjar både kropp och själ. Vi strävar efter att alltid ge bästa möjliga service och högsta kvalitet i alla våra behandlingar.
Vi söker:
Massörer på deltid.
Erfarenhet inom branschen är meriterande, men vi välkomnar även ansökningar från dig som är nyutbildad och har ett stort intresse för hudvård och massage.
Du bör vara "service minded", ansvarsfull och ha en genuin passion för att hjälpa människor att må bra.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom sälj.
Vi erbjuder:
En härlig arbetsmiljö med ett passionerat och stöttande team.
Arbetstider på både heltid och deltid.
Möjlighet att utvecklas inom skönhets- och hälsobranschen.
Konkurrenskraftiga villkor och en möjlighet att arbeta i en av Uppsalas mest populära skönhetssalonger.

Publiceringsdatum: 2025-11-09

Kvalifikationer
Certifierad massör.
Engagemang för att ge varje kund en unik och avkopplande upplevelse.
Ett gott sinne för kommunikation och kundvård.
Ansökan: Om detta låter som en möjlighet för dig, tveka inte att skicka in din ansökan och CV till oss på berivan@uppsalaspa.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen till Uppsala Spa & Skönhetsvård - där du kan göra skillnad för våra kunders välbefinnande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: berivan@uppsalaspa.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Berivans Spa AB
Marknadsgatan 1 (visa karta
754 60 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala Spa Jobbnummer
