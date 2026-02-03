Massageterapeut till Kroppsbalans i Boden
OnePartnerGroup Norr AB / Sjukgymnastjobb / Boden
Vill du arbeta i en av Norrbottens mest uppskattade miljöer för återhämtning och välbefinnande?
På Kroppsbalans erbjuder vi behandlingar där fokus ligger på trygghet, kvalitet och kroppens naturliga självläkande förmåga - alltid inspirerat av den arktiska naturens kraft. Nu söker vi en massageterapeut som vill vara en viktig del av vårt erfarna team i Boden.
Kroppsbalans erbjuder bland annat:
Avslappnande och behandlande massage
Signaturbehandlingar såsom The Power of Swedish Lapland
Resultatinriktade kropps- och ansiktsbehandlingar
Bastu och relax
Personlig träning och yoga
Om rollen
Som massageterapeut hos oss arbetar du med att leverera professionella, trygga och kvalitativa behandlingar där kunden står i centrum. Du är en del av ett erfaret team och får bidra till helheten - från kundbemötande till behandlingar och ett harmoniskt kundflöde i anläggningen. Tjänsten är förlagd enligt schema och viss helgtjänstgöring kan förekomma.
Utföra massagebehandlingar och andra kroppsbehandlingar enligt Kroppsbalans standard
Skapa trygga, professionella och personliga kundupplevelser
Ha kunskap om behandlingar och produkter för rådgivning och försäljning
Bidra till ett positivt, lugnt och välkomnande kundflöde
Vi söker dig som
Formella skallkrav:
Har arbetat som massageterapeut i någon form
Kunna tala flytande svenska eller engelska
Meriterande:
Certifikat eller diplom som massageterapeut
Kunskap inom olika massageformer, exempelvis svensk klassisk massage, behandlande massage, triggerpunkt eller idrottsmassage
Erfarenhet av friskvård, skönhetsbehandlingar eller arbete i liknande miljöer
Personliga egenskaper:
Varm, trygg och professionell i kundmötet
Lyhörd och närvarande med en naturlig känsla för service
Strukturerad, självständig och ansvarstagande
Intresserad av hälsa, välbefinnande och människors behov
Vi erbjuder
En rofylld och inspirerande arbetsplats där den arktiska naturen präglar både behandlingar och atmosfär. Ett erfaret team med stark gemenskap och passion för välbefinnande. Möjlighet att utvecklas inom massage, friskvård och helhetsbehandlingar. En arbetsplats där både personal och gäster värdesätter lugn, kvalitet och omtanke.
Rekryteringen sker i samarbete med OnePartnerGroup.
Peter Nilsson Sandlund, Rekryteringskonsult, peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
Johan Söderlind, Rekryteringskonsultjohan.soderlind@onepartnergroup.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Norr AB
(org.nr 556877-3476), https://www.kroppsbalans.com/ Arbetsplats
Kroppsbalans i Boden Kontakt
Peter Nilsson Sandlund peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se Jobbnummer
9721642