Maskinuthyrare/säljare
MB Select Executive Search AB / Maskinförarjobb / Borås Visa alla maskinförarjobb i Borås
2025-11-13
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MB Select Executive Search AB i Borås
, Göteborg
, Stenungsund
, Uddevalla
, Halmstad
eller i hela Sverige
LBC är ett företag med stolta ägare tillika transportörer. Det är vi tillsammans som har byggt upp bolaget och som nu tar det in i framtiden. I dag är vi ett heltäckande transport- och maskinföretag med ett 90-tal åkare och drygt 300 fordon och maskiner. Allt fokus ligger på våra tre affärsområden Bygg & Anläggning, Gods & Logistik samt Miljö & Återvinning.
Våra unika erbjudanden bygger på djup kompetens och ett brett utbud av tjänster och viljan att utföra alla uppdrag, oavsett storlek eller karaktär, så snabbt och miljövänligt som möjligt. Trygga och nöjda kunder är kvittot på att vi lyckas.
Vårt huvudkontor ligger i Borås och vi har lokalkontor i Mark och Ulricehamn där vi tillsammans förfogar över ca 300 fordon och omsätter närmare 750 Mkr.
Läs mer på www.lbc-boras.se
Till AO Bygg & anläggning behöver vi nu förstärkning av en erfaren
Maskinuthyrare/säljare Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som Maskinuthyrare/säljare ansvarar du för uthyrning av maskiner samt tjänster och lösningar till våra kunder inom affärsområdet. Kunderna är framför allt entreprenörer inom mark och anläggning som till sina projekt har behov av främst grävmaskiner.
Du är länken mellan kund och åkare och den som ansvarar för att lösa kundens specifika behov. Du jobbar framför allt mot våra avtalskunder med stort fokus på kundvård, merförsäljning och att utveckla affärer. Ditt fokus är relationsförsäljning och kundservice för att uppnå högsta kundnöjdhet ute i projekten.
När nya kunder etablerar sig och ska dra i gång projekt i regionen är du med i ett tidigt skede för införsäljning av våra maskiner och tjänster. Du blir såklart även delaktig i att sälja alla tjänster som LBC Borås AB kan erbjuda.
Regionen sträcker sig framför allt från Borås/Sjuhärad med omnejd mot Göteborg. Vissa kunder har ibland projekt utanför denna region där vi försöker lösa behovet på bästa sätt.
Du arbetar både självständigt och i samarbete med kollegor inom AO i uthyrningsprocessen samt har kontakt med både åkare och kund genom hela projektet.
Du rapporterar till Affärsområdeschef Bygg & Anläggning. Kvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen. Du förstår hur arbetet går till ute på ett bygge och är van att ha kontakt med ansvariga på plats. Kanske jobbar du inom branschen i dag ute i projekten eller har erfarenhet och/eller har jobbat med uthyrning av grävmaskiner, hjullastare mm.
Vi söker dig som är:
• Lösningsorienterad med en hög serviceanda
• Utåtriktad, driven och samtidigt lyhörd
• Självständigt med stort engagemang för kunden och åkaren
• En relationsbyggare med förmåga att skapa goda och långvariga relationer
• Smidig, flexibel och kommunikativ
• En naturlig och trygg "spindel i nätet" med fina ledaregenskaper
Du har goda kunskaper i svenska i tal såväl som skrift samt bra generella IT-kunskaper. Så ansöker du
Om du tycker att tjänsten som Maskinuthyrare/säljare hos oss låter intressant, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer kommer att ske löpande. Ansök gärna senast 30 november.
Har du frågor är du välkommen att ringa eller mejla rekryteringskonsult Marie Bubach på Select Executive Search, 0707-607243 alt. marie@selectexecutivesearch.se
LBC Borås är ett stabilt företag med ett gott rykte på marknaden. Våra ledord genomsyrar hela verksamheten - Engagemang, Kundfokus, Ansvar. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MB Select Executive Search AB
(org.nr 556789-9462), https://www.selectexecutivesearch.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9603060