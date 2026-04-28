Maskinsäljare Traktorservice
Är maskiner, lantbruk och människor dina stora intressen? Är du en resultatinriktad person med starkt driv som vill jobba med långsiktiga kundrelationer? Då finns nu chansen att bli vår nya Maskinsäljare på Östra Sönnarslöv Traktorservice!
Som maskinsäljare Östra Sönnarslöv Traktorservice blir du en del av ett familjärt företag med lång framgångsrik erfarenhet inom service och försäljning av lantbruksmaskiner och reservdelar. Vi växer kraftigt och har precis bygga ut vår verkstad med 900 kvm för att fortsätta kunna erbjuda våra kunder den bästa servicen och fortsätta växa som företag. Som en del av försäljningsteamet arbetar du resultat fokuserat i en drivande roll i nära samarbete med anläggningen och är den främsta länken till våra kunder.
Vår produktportfölj består av branschen mest högkvalitativa lantbruksmaskiner såsom: CLAAS, HORSCH, METSJÖ, KVERNELAND, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR, TREJON, IMPETU, HOLM, BIGAB, FARMA, MOWI, QUICKE och DALBO.
DIN ROLL
Försäljning av vår produktportfölj i nära relation till våra kunder
Som maskinsäljare kommer du att ha en viktig roll och arbeta med försäljning av både nya och begagnade maskiner med utgångspunkt i nordöstra Skåne. Din roll är att stå bakom och representera våra varumärken och ha ett hjärta för branschen. Du kommer att bearbeta nya kunder, men också förvalta redan etablerade kundrelationer med fokus på långsiktighet. Med hjälp av dina kunskaper driver du en konsultativ dialog med dina kunder för att förstå deras behov. Din viktigaste arbetsuppgift är att vara ute på fältet nära kunden och förstå lantbrukarnas verksamhet. Du blir en del av vårt försäljningsteam som arbetar i nära samarbete.
Dina arbetsuppgifter kommer även att inkludera:
Skapa och bygga långsiktiga kundrelationer
Uppföljning och analys av affärer
Bearbetning och utveckling av kundregister
Arrangera maskinvisningar och delta på mässor
Utbildning och kompetensutveckling både internt och hos våra leverantörer
DIN PROFIL
Resultatinriktad säljare med passion för lantbruket och kundrelationer
Vi söker dig som har ett starkt eget driv och är resultatinriktad, kombinerat med god samarbetsförmåga. Du har starkt affärsfokus och är en person som alltid söker förbättringar och nya möjligheter. Du har energi och passion för att utveckla affärer med dokumenterad framgångsrik erfarenhet av försäljning. Vidare är du en träffsäker kommunikatör med förmåga att förmedla ditt budskap. Därtill är du övertygande och har lätt att påvisa den positiva påverkan, maskinerna har för kundernas verksamhet. Vi ser gärna att du har ett starkt tekniskt intresse och en bred kunskap inom lantbruksmaskiner. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper. Vidare ser vi att du har:
Bakgrund och erfarenhet inom lantbruk, maskiner och försäljning
Är datorvan och en god administratör
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
B körkort är ett krav
VAD BLIR DU EN DEL AV?
Östra Sönnarslöv Traktorservice är en del av Swedish Agro och Danish Agro- koncernen. På Swedish Agro skapar vi värde för svenskt lantbruk genom att vara en helhetsleverantör för den enskilda lantbrukaren och erbjuder insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Vi representerar branschens ledande maskinvarumärken CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR, AGXEED och DALBO och har en av Europas modernaste foderfabriker som tillverkar foder för flera djurslag. Vi har en gemensam tro på att vi är starkare tillsammans och arbetar för långsiktighet, kvalitet och lönsamhet.
ÄR DU INTRESSERAD?
Så ansöker du
Om du tycker att tjänsten låter spännande, skicka gärna din ansökan och CV idag eller så snart som möjligt genom att klicka på "ANSÖK". Vi räknar med att hålla intervjuer löpande och vi avbryter sökandet när rätt kandidat har hittats.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Mats Johnsson, Platschef på Traktorservice Östra Sönnarslöv via, 0708371133 eller mats.johnsson@traktorservice.com
Vi tror att mångfald stärker lösningen av uppgifter. Vi uppmanar därför alla intresserade - oavsett bakgrund - att söka tjänsten. Vi hoppas att höra från dig!
VI ERBJUDER
Starkare tillsammans
På Swedish Agro bygger vår grund på samarbete och vi har en grundläggande tro att vi är starkare tillsammans. Vi erbjuder därmed en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans - över avdelningar, kompetenser och landsgränser. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi anstränger oss för att skapa de bästa ramarna för välmående, utveckling och inflytande. Med starkt tilltro till varandra skapar vi förutsättningar för ett flexibelt arbete med goda förmåner och utveckling.
EN INTERNATIONELL KONCERN
Vi vill skapa värde! För lantbruket, för lantbrukaren och för våra medarbetare.
Swedish Agro är en del av Danish Agro-koncernen, med mer än 5 000 kollegor fördelat på 100 företag i 15 länder. Från fältet till skärmen är våra medarbetare kärnan i vår förmåga att skapa värde och utveckla framtidens lantbruk och säkerställa att vi kan spela en avgörande roll i branschens digitala och gröna omställning - och att vi varje dag hjälper lantbrukaren att odla mat i världsklass. Detta gör vi genom att stärka, odla och utveckla branschen - och inte minst varandra. Och vi behöver dig också! Är du mer nyfiken på Danish Agro- koncernen? Se vår koncernfilm javascript:void(0) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Agro Machinery AB
(org.nr 559040-0528)
298 96 ÖSTRA SÖNNARSLÖV
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9879880