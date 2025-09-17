Maskinoperatör till plastindustrin
Tollco AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Knivsta Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Knivsta
2025-09-17
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tollco AB i Knivsta
- Vill du arbeta med högkvalitativa produkter och spela en nyckelroll i vår produktion?
Hos Tollco i Knivsta utvecklar och tillverkar vi innovativa produkter som skyddar hem och familjer från vattenskador - varje dag. Vi äger hela processen, från idé till färdig produkt, vilket ger oss både kontroll och stolthet i det vi gör.
Vi är ett stabilt och växande företag med fokus på långsiktighet, hållbarhet och teknisk utveckling. Samtidigt värnar vi om en trygg, trivsam och inkluderande arbetsmiljö där teamkänslan är stark och varje medarbetare gör skillnad.
Välkommen till Tollco - där innovation, hållbarhet och trygghet möts!
Arbetstid: Kvälls- och nattpass
Start: Enligt överenskommelse
Om rollen
Som maskinoperatör hos Tollco får du en viktig roll i vår produktionsverksamhet. Du arbetar i en produktionsmiljö där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för tillverkning av plast komponenter som används i produkter för att förebygga vattenskador.
Du arbetar med både automatiserade och manuella maskiner och följer tydliga instruktioner, rutiner och kvalitetskrav. Arbetet är varierat och passar dig som trivs med att ha eget ansvar, men samtidigt gillar att samarbeta i ett team.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ställa in och övervaka & köra maskiner för plastbearbetning
Utföra kvalitetskontroller på producerade detaljer enligt givna riktlinjer
Dokumentera produktion och eventuella avvikelser enligt våra rutiner
Genomföra enklare underhåll och felsökning av maskiner vid behov
Bidra till ett rent, strukturerat och säkert arbetsflöde enligt LEAN/5S
Samarbeta med tekniker, underhåll och produktionsledning vid driftstörningar eller förbättringsarbete
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet från industriell produktion - gärna inom plast, kartong, metall, grafiska branschen eller liknande tillverkningsindustri
Är tekniskt lagd och har lätt för att förstå maskin processer
Har god svenska i både tal och skrift
Är noggrann, ansvarstagande och lösnings orienterad
Har god arbetsmoral, punktlighet och viljan att utvecklas
Trivs med ett fysiskt arbete
Meriterande om du har:
Erfarenhet av maskinoperatörs arbete inom plastbearbetning
Truck kort (A & B)
Kunskap inom LEAN/5S-arbete
Erfarenhet av affärs-/produktionssystem - gärna Monitor G5
Personliga egenskaper vi värdesätter:
Kvalitetsmedveten - du släpper inget som inte är rätt
Flexibel - du är inte rädd för förändringar eller nya moment
Lagspelare - du trivs med att samarbeta och kommunicera tydligt
Stresstålig - du klarar av ett högt tempo med många bollar i luften
Initiativtagande - du ser vad som behöver göras och tar tag i det
Om Tollco AB
Tollco är ett innovativt och väletablerat företag inom plastindustrin, specialiserade på att utveckla produkter som förebygger vattenskador i fastigheter. Sedan starten 1995 har vi byggt upp Europas bredaste sortiment av både passiva och aktiva skyddssystem - från droppskydd under diskmaskiner till avancerade vattenfelsbrytare.
Vi är ett stabilt bolag med stark tillväxt, högteknisk kompetens och en stark vilja att ständigt utvecklas. Hos oss får du vara en del av ett engagerat team som sätter säkerhet, kvalitet och arbetsglädje i fokus.
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning i ett växande företag med tydlig framtidsvision
Ett välstrukturerat arbete med stöd från erfarna kollegor och ledning
Interna utbildningar och möjlighet att växa inom företaget
Ett gott arbetsklimat med fokus på samarbete och trivsel
Kollektivavtal och goda villkor (semester, friskvård, pension, Ob-tillägg m.m.)
Möjlighet att påverka och förbättra både processer och produkter
Ansökan
Känner du att detta kan vara rätt roll för dig? Varmt välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev till: angelica.olsen@tollco.se
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: angelica.olsen@tollco.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: angelica.olsen@tollco.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tollco AB
(org.nr 556499-9620)
Rubanksgatan 4 (visa karta
)
741 71 KNIVSTA Jobbnummer
9514098