Maskinoperatör till kund i Lagan
Montico HR Partner AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Ljungby Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Ljungby
2026-02-25
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Ljungby
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige
*
Är du tekniskt intresserad och trivs i en industriell miljö? Letar du efter en chans att påbörja en ny roll?
Vill du arbeta i en modern och välorganiserad produktion där kvalitet, säkerhet och lagarbete står i centrum? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi på Montico söker nu en maskinoperatör till vår kunds avancerade och automatiserade produktionsanläggning. Här får du arbeta i ljusa, rena och välutrustade lokaler med modern teknik och ett ständigt fokus på förbättringar.
Skicka in din ansökan redan idag - vi tillämpar löpande urval!Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Som maskinoperatör får du en central roll i produktionen. Du arbetar nära andra operatörer och tekniker för att säkerställa att produktionen flyter på effektivt och med hög kvalitet. Du får en gedigen introduktion och blir del av ett team där man hjälps åt och stöttar varandra.
Du kommer bland annat att:
• Övervaka och köra automatiserade produktionsmaskiner
• Genomföra kvalitetskontroller och enklare felsökning
• Säkerställa att produktionen följer kvalitet- och säkerhetskrav
• Arbetet är förlagt på tvåskift, med både förmiddags- och eftermiddagspass.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har lätt för att samarbeta. Du trivs i en praktisk roll och tar initiativ när du ser förbättringsmöjligheter. Du är positiv, engagerad och ser dig själv som en schysst kollega.
Vi tror att du:
• Har erfarenhet från industri eller produktion
• Är tekniskt intresserad och har god problemlösningsförmåga
• Har lätt för att arbeta i team men är även självgående
• Har ett stort kvalitetsfokus och arbetar strukturerat
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11188". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Christin Bengtsson christin.bengtsson@montico.se +46 372 75 99 55 Jobbnummer
9763557