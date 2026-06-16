Maskinoperatör till Bistål i Västervik
Bistål i Västervik AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gnosjö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gnosjö
2026-06-16
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Vill du arbeta i ett stabilt industriföretag med hög kvalitet, modern produktion och ett starkt team? Då kan detta vara jobbet för dig.Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Bistål i Västervik är Nordens ledande leverantör av bistål – en stegformad armering som används i murverk. Våra produkter kännetecknas av hög kvalitet och finns i flera olika korrosionsklasser. Utöver bistål erbjuder vi även förbindelsestegar och U‐blocksarmeringar.
Sedan starten 2001 har vi vuxit till en etablerad aktör och är idag en del av Ebimgruppen, tillsammans med Joma, Jowema, Runå Verktyg och Scandic Wire.
Vår verksamhet i Västervik (observera, ej Gnosjö Kommun) bedrivs i moderna lokaler om cirka 4 300 kvm samt ett lagertält på 960 kvm, vilket möjliggör ett stort lager och snabba, pålitliga leveranser till våra kunder.
Vår produktion
I vår maskinpark finns bland annat:
Dragmaskiner
Svetsmaskiner
Rikt- och klippmaskiner
Maskiner för skalväggsstegar och förbindelsestegar
Förzinkningsanläggning
Om rollen
Som maskinoperatör hos oss blir du en viktig del av produktionen. Du arbetar i tvåskift tillsammans med en liten grupp kollegor.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Riktning och klippning av material
Svetsning
Truckkörning
Övervakning av maskiner och enklare underhåll
Övriga förekommande arbetsuppgifter i produktionen
Vi söker dig som
Gärna har tidigare erfarenhet som maskinoperatör
Har truck- och traverskort
Med fördel har ett tekniskt intresse och gillar att lösa problem
Självklart trivs med skiftarbete
Är noggrann, ansvarstagande och bidrar till teamet och en bra arbetsmiljö
Vi erbjuder
En stabil arbetsgivare i en växande koncern
En ljus och väl underhållen produktionsmiljö och arbetsplats
Självklart Västerviks bästa kollegor och god lagandaSå ansöker du
Låter det intressant? Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt – urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: jennie@joma.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bistål maskinoperatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bistål I Västervik AB
(org.nr 556612-6081)
Fridkullagatan 5 (visa karta
)
593 62 VÄSTERVIK Arbetsplats
Bistål i Västervik AB Kontakt
HR
Jennie Johansson jennie@joma.se 0370-325254 Jobbnummer
9967064