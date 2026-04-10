Maskinoperatör inom läkemedelsindustrin | Helsingborg
Manpower AB / Maskinoperatörsjobb / Helsingborg
2026-04-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en framtidsbransch där ditt arbete gör skillnad på riktigt? Då har vi jobbet för dig! Vi söker nu maskinoperatörer till en välkänd läkemedelsindustri i Helsingborg. I rollen arbetar du med modern produktionsutrustning i en GMP-styrd miljö där noggrannhet, ansvar och samarbete är avgörande. Ett perfekt uppdrag för dig som trivs i produktion och vill vara en del av något större.
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta ute på plats hos vår kund i Helsingborg.
Ort: Helsingborg
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 2-skift eller ständig natt
Om jobbet som maskinoperatör inom läkemedelsindustrin
I rollen som maskinoperatör hos Manpower arbetar du ute hos vår kund - en internationellt etablerad aktör inom läkemedelsindustrin. Du får en viktig roll i att säkerställa en trygg och effektiv produktion, där kvalitet och noggrannhet är centralt. Du kommer att arbeta i renrumsmiljö och enligt GMP-riktlinjer, vilket innebär att rutiner, hygien och dokumentation är en naturlig del av din arbetsdag.
Exempel på arbetsuppgifter:
Övervaka, ställa in och köra olika maskiner i produktionen
Utföra felsökningar för att förebygga och åtgärda produktionsstopp
Genomföra löpande kvalitetskontroller
Följa GMP-rutiner och arbeta i renrumsmiljö
Säkerställa att dokumentation och arbetsprocesser utförs korrekt
Förflytta produkter med hjälp av truck
Är du rätt person för tjänsten?
För detta uppdrag letar vi efter dig som är säkerhetsmedveten, trivs med att arbeta inom industriproduktion och har ett genuint tekniskt intresse. Du är en driven, noggrann och flexibel lagspelare med en stark känsla för kvalitet och utveckling. Dessutom är du en positiv och samarbetsvillig person som motiveras av att arbeta i en dynamisk och framtidssäker bransch.
Krav för tjänsten
Fullständig gymnasieexamen
Truckkort
Erfarenhet av liknande arbete
Körkort och tillgång till bil
Flytande svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Meriterande
Erfarenhet från läkemedelsproduktion
Erfarenhet av truckkörning
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad erbjuder Manpower?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Terminalgatan 1
)
252 25 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Manpower
Contact
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se Jobbnummer
9846479