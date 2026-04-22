Maskinoperatör
Cyclife Sweden AB / Maskinoperatörsjobb / Nyköping Visa alla maskinoperatörsjobb i Nyköping
2026-04-22
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cyclife Sweden AB i Nyköping
, Gnesta
, Oskarshamn
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Cyclife Sweden AB är ett bolag inom EDF-koncernen (Electricitet De France), en av världens största arbetsgivare och en tung aktör inom energisektorn. Cyclife är i en stor tillväxtfas och bedriver kärnteknisk verksamhet vid Studsviksområdet utanför Nyköping och är idag ett bolag med drygt 220 anställda. Företaget har världsunik specialistkompetens rörande avveckling av radiologiska anläggningar och hjälper sina kunder att minimera miljöpåverkan från deras radiologiska verksamhet. Den svenska anläggningen är belägen i skärgården utanför Nyköping. Cyclifes ambition är säkerhet kombinerat med långsiktigt ansvar för människor och miljö samt att skona våra naturresurser genom en hög grad av återvinning. Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Som maskinoperatör hos oss arbetar du i vår metallbehandlingsanläggning, där vi behandlar ånggeneratorer som en del av vår kärntekniska verksamhet. Arbetet innebär skiftarbete och bedrivs i kontinuerligt 3-skift med förmiddags-, eftermiddags- och nattskift.
I rollen är du en viktig del av den dagliga produktionen och ansvarar för att arbetet utförs säkert, kvalitetssäkert och enligt fastställda instruktioner. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor samt deltar löpande i förbättrings- och optimeringsarbete kring arbetssätt, utrustning och säkerhet.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Drift och övervakning av maskinutrustning såsom bandsåg, CNC-fräs, tubdragningsutrustning samt mätutrustning för sekundäravfall
Tunghantering, inklusive arbete med domkrafter samt växling mellan transportsadlar, rälsvagnar, rullbockar och behandlingssadlar
Hantering av fjärrstyrd och robotiserad maskinutrustning
Förberedande arbete med ånggeneratorer, exempelvis inmätning, borrning av kontrollhål, gasskärning av stosar och svetsning av lyftöron
Travers- och truckkörning
Viss varmbearbetning, såsom gasskärning, syrgaslansning och plasmaskärning
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkande industri och/eller har studerat praktiskt/tekniskt program så som t.ex. industri-, el, fordonsprogrammet. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av eller intresse för att arbeta strukturerat (med stöd av våra instruktioner) och tillsammans med kollegor förbättra arbetssätt för att uppnå säkerhet & kvalitet
Erfarenhet av att arbeta med fjärrstyrda maskiner (som ex Brokk-maskin) och/eller robotiserade maskiner
Hög praktisk teknisk kompetens i form av felsökning och problemlösning
Erfarenhet och utbildning i svetsning
Goda kunskaper i svenska (i såväl tal som skrift) samt i engelska (specifikt i tal)
B-körkort och tillgång till egen bil
God datorvana, specifikt i Microsoft Office
Meriterande
Goda kunskaper gällande strålskydd
Truckkort
Traverskort
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering och söker dig som är flexibel, ansvarstagande och villig att lära sig nya saker. Du har lätt för att samarbeta och van att ta mycket ansvar.
Anställningsvillkor:
Placeringsort: Studsvik utanför Nyköping, arbete utförs på plats.
Tjänstgöringsgrad: Heltid, tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Kontinuerligt 3-skift.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi erbjuder:
Maximerat friskvårdsbidrag på 5000 kr
Arbetstidsförkortning 24 timmar per år
Fri tillgång till lokalt gym
Subventionerat pris på lunchkuponger på lokal restaurang
FörskottssemesterSå ansöker du
Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister. Bakgrundskontrollen består av offentlig information som hanteras konfidentiellt. Det genomförs även en säkerhetsintervju där ekonomisk stabilitet är ett krav. Detta är obligatoriskt för alla rekryteringsprocesser hos Cyclife Sweden AB
Intresserad? Urval sker löpande, varmt välkommen med eventuella frågor till Mikael Nilsson (Team Manager) mikael.nilsson@cyclife-edf.com
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, så skicka in din ansökan redan idag.
Hos oss är värderingarna vår kompass och en naturlig del av vardagen. De sammanfattas i akronymet AKTIV:
Agera kollektivt
Känn stolthet
Ta hand om
Intresse
Var ansvarstagande
Det är genom att leva våra värderingar vi bygger en trygg arbetsmiljö, bidrar till ett hållbart samhälle och skapar framgång tillsammans. Vi ser fram emot att välkomna en till person som kan bidra till vår värdegrund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cyclife Sweden AB
(org.nr 559019-2455)
Studsvik (visa karta
)
611 99 TYSTBERGA
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9868499