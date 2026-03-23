2026-03-23
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande maskinoperatör till vår verksamhet. Är du en person som trivs i en industriell miljö och har erfarenhet av produktion? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!Publiceringsdatum2026-03-23Om företagetArbetsuppgifter
I rollen som maskinoperatör kommer du att arbeta med hela produktionsprocessen, vilket innefattar:
• Påfyllning av material i maskiner
• Övervakning och skötsel av produktionen
• Kvalitetssäkring av färdiga produkter
• Enklare underhåll och problemlösning
Din bakgrund/Dina egenskaper
• Tidigare erfarenhet av industriarbete (krav)
• God arbetsmoral och ansvarskänsla
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Information och kontakt
Arbetstider
Arbetet är förlagt på skift, vilket innebär att du behöver vara flexibel gällande arbetstider.
Vid frågor kontakta Viktor Nyström - 0470 348371
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
281 48 HÄSSLEHOLM
Viktor Nyström viktor@wikan.se
