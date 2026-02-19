Maskinoperatör
Vi söker nu en noggrann och tekniskt intresserad maskinoperatör till en modern och automatiserad produktionslinje.
I rollen ansvarar du för att säkerställa materialtillförsel, genomföra kvalitetskontroller av produkter samt arbeta aktivt med ordning och reda i produktionen. Du kommer även att utföra enklare tekniskt underhåll av maskinen samt genomföra omställningar mellan olika produkter.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Arbetstid: 2-skift
Uppdragslängd: 6 månader med god möjlighet till förlängningProfil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som maskinoperatör eller från en likvärdig roll inom produktion. Du har en god teknisk förståelse och ett intresse för teknik, och det är meriterande om du har arbetat vid en automatiserad produktionslinje. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du är ansvarstagande, strukturerad och kommunikativ. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Arbetet kan i vissa moment vara fysiskt krävande, vilket förutsätter att du är i god fysisk form. Du har god datorvana och eftersom arbetsplatsen saknar allmänna kommunikationer behöver du ha körkort och tillgång till bil. Har du en maskinteknisk utbildning är det meriterande, liksom truckkort, erfarenhet av 5S och förbättringsarbete samt arbete i affärssystem.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
