Maskinoperatör
2025-12-29
ESAB Perstorp har senaste året utökat produktionen med att tillverka svetselektroder som levereras över hela världen. Vi är idag omkring 230 personer och står framöver inför spännande utmaningar.
Vi söker engagerade medarbetare som vill arbeta i en mångsidig roll. I rollen ingår att säkerställa att maskinerna når sin fulla kapacitet med få produktionsavbrott, vilket innebär övervakning och justering av produktionsmaskinerna. Säkerhet och kvalitet är mycket viktiga områden i vår produktion. Problemlösning är en annan viktig del, vilket innebär att identifiera och lösa problem på maskinerna.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i tillverkande industri. Du behöver vara initiativtagande och tycka om att samarbeta med andra men även ha förmågan att jobba självständigt.
För att jobba hos oss behöver du:
Vara tekniskt intresserad
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Genomförd gymnasieutbildning gärna inom industri, fordon eller annan praktisk inriktning
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Ha möjlighet att jobba skift, vi har flera olika skiftformer
Det är meriterande om du har:
Truckkort A1-4, B1-4
Utbildning inom produktion/industri
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb.
Esab AB (org.nr 556005-7738)
Elektrodvägen 12 (visa karta
)
284 33 PERSTORP
Elektrodfabriken Jobbnummer
9664976