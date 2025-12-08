Maskinoperatör
Konsultia AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Piteå Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Piteå
2025-12-08
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Konsultia söker nu fler engagerade och drivna maskinoperatörer för kommande uppdrag hos vår industrikund i Piteå. Hos oss får du möjligheten att arbeta i regionens mest framstående industriföretag där kvalitet, säkerhet och innovation står i fokus.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag, men kan inkludera:
• Övervakning, underhåll och felsökning av maskiner och produktionsutrustning
• Inställning av maskiner, inom bland annat CNC, svarv och annan automatiserad utrustning
• Kvalitetskontroller och dokumentation
• Travers- och truckkörning
Du får självklart upplärning och introduktion innan du påbörjar uppdraget.Profil
Vi söker dig som:
• Trivs i en industrimiljö och har ett tekniskt intresse
• Är noggrann, ansvarstagande och har ett högt säkerhetstänk
• Klarar av fysiskt arbete och kan arbeta både självständigt och i team
• Har god förmåga att följa instruktioner och rutiner
• Har en positiv inställning och viljan att utvecklas inom industrin
• Giltigt travers- och/eller truckkort
• Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
• B-körkort och tillgång till bil är ett plus
• Trivs med att arbeta skiftgång
Meriterande erfarenheter och kompetenser:
• Tidigare arbete inom industri, produktion eller lager
• Erfarenhet av kapning, fogning, svarvning eller CNC
Övrig information
Du blir anställd hos Konsultia och arbetar hos vår kund, vi söker främst dig som vill arbeta skiftgång. Inledningsvis sker anställningen på visstid med god möjlighet till förlängning - för rätt person kan det även leda till anställning direkt hos kundföretaget.
För mer information kontakta Johanna Boman 070-5170250 Johanna.Boman@Konsultia.se
Skicka in ditt uppdaterade CV där det tydligt framgår vilka arbetsuppgifter du haft och hur länge. Vi ser gärna att du också bifogar ett personligt brev där du berättar om dig själv, din motivation och varför du söker tjänsten.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3295". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Johanna Boman Johanna.boman@konsultia.se Jobbnummer
9633404