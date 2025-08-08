Maskinoperatör
2025-08-08
För att vi framöver fortsatt ska kunna utveckla vår verksamhet så har vi behov av fler kollegor som vill jobba hos oss i vår produktion.
Vi har utrymme för personer med ett ganska nytt intresse för industrin och som kompenserar bristen av erfarenhet med ett bra driv och en nyfikenhet, men även utrymme för dig som är väl bevandrad inom processindustrin och har kapacitet att hantera mer tekniskt avancerade arbetsuppgifter.
Tillsammans med ditt team ansvarar du för att maskinerna är i drift dygnet runt och att ni når era gemensamma produktionsmål. Du tränas i att lära känna vårt material och hur det fungerar ihop med våra maskiner för att på så vis kontinuerligt leverera högkvalitativa produkter.
I Smålandsstenar är vi en stor enhet med ca 300 medarbetare. Vi har en god blandning av kompetenser och egenskaper vilket bidrar till en spännande arbetsmiljö.
Vi är aktiva i våra roller där flexibilitet och varierande arbetsuppgifter är vår vardag. Vi är långsiktiga i de satsningar vi gör, både i produktionen och i vår personal. Arbetslagen i produktionen jobbar heltid på ett rullande 5-skiftsschema.
Kompetensprofil: Du behöver ha B-körkort samt goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Sist men inte minst ser vi att du har ett stort intresse för teknik och processindustrin.
Vi hoppas att vi har väckt din nyfikenhet och att du ska söka dig till oss som ett nästa steg i din karriär. Läs gärna mer om oss på vår hemsida där du kan ta del av vår vardag lite mer "bakom kulisserna" för att på så vis bilda dig en uppfattning om hur det är att jobba hos oss.
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trioworld Smålandsstenar AB
(org.nr 556080-1630), https://www.trioworld.com/sv Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR partner
Sofie Lind Wisell
Sofie.lindwisell@trioworld.com
+46371- 346 02
9451200