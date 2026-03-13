Maskinmontör
Kraftsam Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2026-03-13
Vi söker nu en maskinmontör till ett intressant och utvecklande uppdrag i Stockholm!Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
I rollen som maskinmontör blir du en viktig del av produktionen av avancerade maskinsystem. Du ansvarar för montering av mekaniska komponenter, delsystem och hela maskiner, samt för finjustering, testkörning och kvalitetssäkring inför leverans.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Förberedelse och anpassning av delar inför montage
Renovering och förbättring av befintliga maskiner
Bidrag till utvecklingen av nya maskinlösningar
Service och installationer hos kunder vid behov
Vi söker dig som
Har erfarenhet av montage, industriservice eller mekaniskt underhåll
Har god förståelse för mekanik samt viss kännedom om hydraulik eller pneumatik
Kan läsa och förstå ritningar
Har gymnasial teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet
Arbetar strukturerat och kan både självständigt och i team
Är positiv, engagerad och vill utvecklasÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar kunden i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
