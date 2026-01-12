Maskinkonstruktör
ElectroHeat Sweden AB är ett företag med högt engagemang och en sprudlande framtidstro. Vi är Skandinaviens ledande tillverkare av industriugnar och levererar både inom Norden som globalt. I våra nya lokaler på Tagenevägen i Göteborg sker all tillverkning från laserskärning till slutmontage/testning. Företaget har ca 40 anställda som bidrar gemensamt till ett stabilt och lönsamt bolag.
Om tjänsten.
ElectroHeat har haft en stark tillväxt och har därför ett behov av att förstärka vårt konstruktionsteam. Hos oss arbetar du med mekanisk konstruktion av ugnsanläggningar.. Våra ugnar används från 60-1200°C och kan vara upp till 13 meter långa med hög automationsnivå.
Vi söker dig med erfarenhet av svetsade konstruktioner och rörliga delar. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta nära tillverkning/verkstad och vet vad som fungerar i praktiken. Som person är du problemlösningsorienterad, snabbtänkt och har en god förmåga att prioritera.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
• Mekanisk konstruktion av kundspecifika projekt från start till leverans
• Leda och självständigt ta fram produktionsunderlag i 3D-cad (Solidworks)
• Kontakt med leverantörer / beställningar av komponenter
• Samarbeta med el- och programmeringsavdelning
• Föreslå och implementera förbättringar i materialval och tillverkningssätt
• Deltaga i kundmöten / Stötta säljavdelningen med tekniska underlag till offerter
• Produktionsuppföljning
• Dokumentation och CE-märkningKravprofil för detta jobb
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• God erfarenhet av mekanisk konstruktion
• Verkstadsvana
Meriterande
• Erfarenhet av SolidWorks
• Erfarenhet av CE-märkning
• Konstruktion av svetsade konstruktioner
Du kommer ha stora kontaktytor och ansvara för kontakt med leverantörer, kunder och produktionen.
Vi erbjuder
En möjlighet att få vara del i ett branschledande företag med stark framtidstro.
Konstruera produkter som används direkt i industrin world wide
Utvärdera olika lösningar genom tester, beräkning och simulering
Men vet du vad det bästa är? En trappa ner från ditt kontor kan du gå ut i verkstan och se dina konstruktioner bli verklighet. I våra lokaler på Tagenevägen har vi både elverkstad och maskinhall. Vi skär ut delarna i vår laser och bygger ihop de kompletta ugnsanläggningarna. Vi bygger även elskåpen och programmerar anläggningen innan testkörning och leverans.
Vad gör ElectroHeat? Vår unika nisch är att tillverka industriugnar som är en viktig del i tillverkningen av alltifrån rotorn till vindkraft, härda kolfiberchassi till sportbilar eller komposithärdning av elflygplan. Man hittar därför våra kunder inom alltifrån rymdindustri till verkstadsindustri, vilket också gör vårt arbete så spännande. Vårt företag präglas av ett genuint intresse för teknik, affärer och människor, vilket genomsyrar vår affärsidé och företagskultur. Så ansöker du
