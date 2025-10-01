Maskinförare avfallsanläggning

Lapplands Lastmaskiner i Jokkmokk AB / Maskinförarjobb / Sigtuna
2025-10-01


Lapplands Lastmaskiner arbetar med krossning/återvinning av byggavfall. Från mottagning och sortering, till krossning och slutligen lastar vi ut materialet för vidaretransport till värmeverk.
Vi har våra arbetsplatser i Stockholm med omnejd, för stunden har vi ett uppdrag i Uppsala.
Inför våran högäsong så behöver vi förstärka med en till maskinförare till anläggningen i Rosersberg. Du kommer att sköta utlastning, väga undan krossat material, höga material som lagras, städa på området med mera.
Vi letar dig som har förarbevis samt b-körkort.
Har du arbetat med återvinning tidigare så är det ett plus. Vi reparerar våra maskiner själva till stor del så du behöver ha ett intresse av att hålla din maskin i drift, har du erfarenhet av service/reparationsarbeten så är detta meriterande.
Vi innehar kollektivavtal. ME-Seko.
Tillträde omgående!
Har du frågor eller vill söka arbetet så mailar du
helena@lapplandslast.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: helena@lapplandslast.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lapplands Lastmaskiner i Jokkmokk AB (org.nr 556461-7156)
195 72  ROSERSBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Rosersberg

Jobbnummer
9536017

