Marksäkerhetsofficer
2026-03-24
Marksäkerhetsofficer till Stödavdelningen vid Luftstridsskolan
Vill du vara med och stärka Sveriges försvarsförmåga? Har du ett intresse för marksäkerhet, analys och utveckling - och vill arbeta i en organisation där både professionalism och nytänkande behövs? Då kan du vara den vi söker.
Luftstridsskolan (LSS) är ett förband i utveckling, där innovation och moderna arbetssätt är en naturlig del av vardagen. Som marksäkerhetsofficer blir du en nyckelspelare i att skapa förutsättningar för en trygg och säker verksamhet. Här får du möjlighet att kombinera beprövade metoder med nya perspektiv för att stärka förbandets marksäkerhetsarbete.
Hos oss får du ett meningsfullt och varierande arbete där du bidrar till Sveriges säkerhet, samtidigt som du erbjuds stora möjligheter att utvecklas och påverka arbetssätt, rutiner och metoder.
Kort om LSS Stödavdelning:
LSS stödavdelning är en av fem avdelningar inom LSS stab. Vi stödjer hela förbandet med specialistkompetens inom verksamhetssäkerhet, arbetsmiljö, logistik, infra, miljö och IT. I takt med att LSS utvecklas mot att bli ett krigsförband ökar också kraven på moderna lösningar, robusta system och smarta arbetssätt - något som gör vår avdelning central för förbandets framtida utveckling.
Om befattningen
Som marksäkerhetsofficer får du en central och rådgivande roll i förbandets verksamhetssäkerhetsarbete. Du samordnar och följer upp marksäkerhetsfrågor, hanterar ärenden från förbandets samtliga verksamhetsplatser och arbetar aktivt med att identifiera förbättringsområden.
I rollen förväntas du bidra både med struktur och nytänkande - att kunna föreslå moderna lösningar, utveckla befintliga rutiner och omsätta analys till praktiskt förbättringsarbete. Du håller verksamhetssäkerhetsofficeren uppdaterad om läget inom marksäkerhet och bidrar till att sprida tydlig, aktuell och användbar information till förbandets samtliga enheter.
Du ingår även i LSS utredningsgrupp och får möjlighet att påverka utfrormningen av riktlinjer, instruktioner och reglementen som är viktiga för förbandets utveckling. Tjänsten är placerad i Uppsala, men då LSS är placerat på flera orter i landet är besök vid dessa orter en förutsättning för att kunna lösa flera av arbetsuppgifterna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Samordnar och följer upp förbandets marksäkerhetsarbete samt driva förbättringsåtgärder baserat på analys och avvikelser
• Deltar i marksäkerhetsmöten, avvikelsehantering samt inspektioner, revisioner och utredningar
• Utvecklar och impelmenterar moderna arbetssätt, rutiner och stöd för marksäkerhet, samt bidrar med nya perspektiv i förbandets marksäkerhetsarbete
• Stödjer utbildning och implementering av nya rutiner, säkerhetsmateriel och utbildningshjälpmedel
• Ger råd och stöd till chefer och kollegor i tillämpning av gällande säkerhetsbestämmelser och säkerställer att rätt information sprids inom förbandet
• Bidrar till riskhantering, informationsinhämtning och framtagning av aktuella uppföljnings- och planeringsunderlagPubliceringsdatum2026-03-24Kvalifikationer
• Yrkesofficer
• God datavana och erfarenhet av MS office
• God administrativ förmåga
• B-körkort
• God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att lyckas i befattningen behöver du vara drivande, strukturerad, prestigelös och duktig på att uttrycka dig i tal och skrift. Arbetet ställer krav på att du kan arbeta självständigt men även tillsammans med andra. I din roll krävs ledarskap dels för att leda det interna arbetet inom marksäkerhet men även då du företräder Luftstridsskolan inom de marksäkerhetsrelaterade arbetsuppgifterna.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande:
• Erfarenhet av att utbilda andra
• Tidigare erfarenhet av arbete på stab
• Tidigare arbete med marksäkerhet eller verkamhetssäkerhet
• Genomfört utbildning - verksamhetssäkerhet baskurs och fortsättningskurs
• Genomfört utbildning - verksamhetssäkerhet Utredningsmetodik
För upplysningar om befattningen kontakta:
Kn Elin Jans, C Stödavdelningen, tfn 076-649 20 20
För Information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Olivia Liw, tfn 076-808 75 40
Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08
OFR/S Helena Lemnell via vx 018-19 60 00
SEKO Monika Danielsson via vx 018-19 60 00
SACO nås via vx 018-19 60 00Övrig information
• Befattning: militär, SO6/SO7
• Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning om 6 månader tillämpas vid ev. återanställning
• Arbetsort: Uppsala
• Beräknat stratdatum/tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
• Tjänsteresor med övernattning förekommer
• Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varvid säkerhetsprövning kommer att genomföras
Sista dag för ansökan:
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-20. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för rubricerad befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.
Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb.


