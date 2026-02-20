Marknadskoordinator till Stenmagasinet i Täby!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Marknadsföringsjobb / Täby
2026-02-20
Är du en kreativ och självgående person som vill ha en bred och utvecklande roll inom marknad? Vill du arbeta i ett växande bolag där du får stort eget ansvar och möjlighet att påverka? Då har vi tjänsten för dig!
Stenmagasinet är ett väletablerat företag i Täby som sedan 1995 levererar högkvalitativa naturstenslösningar för både inom- och utomhusmiljöer. Med passion för sten och personlig service hjälper de deras kunder att skapa hållbara och estetiska miljöer. Stenmagasinet söker nu en Marknadskoordinator på heltid till sitt kontor i Täby. Rollen är bred och formbar, vilket innebär att du får möjlighet att utvecklas och sätta din egen prägel på arbetet. Du kommer att arbeta nära verksamheten och ha en viktig roll i företagets fortsatta marknadsutveckling.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
I rollen som Marknadskoordinator ansvarar du för företagets löpande marknadsaktiviteter. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
Uppdatering och utveckling av hemsidan
Hantering och optimering av Google Ads
Planering och publicering i sociala medier
Fotografering av produkter och projekt (företagsbil finns att låna vid behov)
Framtagning av material inför kampanjer
Skyltning och marknadsmaterial till butik
Vid behov stötta med viss administrativt arbete
Rollen kräver att du är drivande och själv tar initiativ till förbättringar och nya idéer. Detta är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd direkt av Stenmagasinet. Tjänsten är på heltid där kontorstider tillämpas med kontor i Täby. Start sker omgående eller enligt överenskommelse. Har du några ytterligare funderingar gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare cecilia.ekberg@studentconsulting.com
.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är engagerad, prestigelös och har en stark vilja att utvecklas. Du trivs i en roll där du får ta eget ansvar och där du själv driver ditt arbete framåt.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är självgående och initiativtagande
Är kreativ och lösningsorienterad
Har en prestigelös inställning och är beredd att stötta där det behövs
Har B-körkort (krav)
Det är meriterande om du har studerat eller arbetat med marknadsföring, digital marknadsföring eller liknande tidigare. Så ansöker du
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Fogdevägen 3 (visa karta
)
183 64 TÄBY Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Cecilia Ekberg cecilia.ekberg@studentconsulting.com Jobbnummer
9755868