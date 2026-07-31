Marknadsföringsassistent till fondbolag
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-31
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
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Vill du kombinera studierna med ett kreativt och affärsnära uppdrag? I den här rollen får du ett tydligt ansvar för att stärka företagets digitala närvaro – från att utveckla nya strategier till att skapa innehåll som väcker nyfikenhet och träffar rätt målgrupp.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Vår kund är ett partnerägt bolag inom fondförvaltning som nu söker förstärkning inom marknadsföring. Verksamheten har fokus på investeringar inom den svenska fastighetsmarknaden och arbetar med att förvärva, utveckla och förädla fastigheter runt om i landet. Med gedigen erfarenhet av transaktioner och en aktiv förvaltningsstrategi utvecklar bolaget sina tillgångar och skapar affärsmöjligheter med attraktiv riskjusterad avkastning för sina investerare.
I rollen som marknadsföringsassistent arbetar du nära drivna och ambitiösa kollegor som vill göra det lilla extra på arbetet. Vi söker nu dig som vill bli del av detta kontor som består av 8–10 personer. De ansvarar för den operativa verksamheten inom förvaltning, ekonomi och transaktion och du kommer att fånga upp relevanta och intressanta händelser i verksamheten och omvandlar dem till engagerande innehåll. Vidare ansvarar du för att skapa struktur i bolagets digitala närvaro och säkerställa synlighet mot rätt målgrupper via LinkedIn, bolagets webbplats och Mynewsdesk.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande. Uppdraget är långsiktigt under din studieperiod såvida alla parter är nöjda.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att operativt och kreativt driva bolagets kommunikation i digitala kanaler och stärka varumärket mot professionella partners och investerare samtansvara för viss intern kommunikation. Här arbetar du i ett högt tempo med stort eget ansvar, där dina idéer snabbt kan bli verklighet.
Skapa och publicera innehåll på LinkedIn, bolagets webbplats och Mynewsdesk.
Bidra till att öka bolagets synlighet
Assistera vid event
Vi söker dig som
Har minst 1 år kvar av eftergymnasiala studier inom marknadsföring, kommunikation eller liknande
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift då det används i det dagliga arbetet
God data- och systemvana
Har ett intresse för finans och fastigheter
Det är meriterande om du har
Grundläggande kunskaper i publicerings- och redigeringssystem.
Tidigare erfarenhet från liknande roll
För att lyckas i rollen är du driven, målinriktad och kreativ. Du tar ansvar och vill alltid göra ditt bästa, vidare sprider du energi omkring dig och har ett genuint intresse för att lära och utvecklas. Du har en förmåga att arbeta drivet och proaktivt i en miljö med högt tempo. Vi söker nu dig som är bolagets nästa stjärna och kan vara med och utvecklas i samma tempo som dem.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MFXCT2". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10017227