Marknadschef till etablerad aktör i restaurangbranschen (Sthlm)
2026-04-09
För kunds räkning söker vi en engagerad och analytisk Marknadschef till en rikstäckande restaurangkedja. I denna nyckelroll kommer du att vara ansvarig för att driva tillväxt och marknadsföring på både strategisk och operativ nivå. Du får möjlighet att spela en central roll i kedjans fortsatta expansion på den skandinaviska marknaden. Som Marknadschef leder du marknadsteamet och arbetar nära företagets VD och styrelse. Organisationen präglas av en liten, sammanhållen ledningsgrupp där du kommer att vara en aktiv och viktig del.
Arbetsuppgifter och Ansvar
Ansvara för all marknadsföring, både extern och intern, mot våra målgrupper samt gäster och affärspartners ute på våra enheter.
Utveckla och implementera marknadsstrategier, varumärkesplattformar och kanalval.
Ingå i företagets ledningsgrupp och bidra till strategiska beslut.
Planera och utveckla marknadsaktiviteter baserat på data från verktyg som Meta, Google Ads m.fl. samt egna beställda marknadsundersökningar.
Analysera och följa upp marknadsaktiviteter för att säkerställa högsta möjliga effekt, samt optimera ROI och andra relevanta KPI:er.
Arbeta med gästinsikter och försäljningsdata för att förbättra kampanjer och stärka varumärkespositionen.
Ansvara för och följa upp marknads- och kampanjbudgetar.
Regelbundet hålla kontakt med och besöka våra affärspartners ute på våra olika enheter.Publiceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
Högre utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller motsvarande, exempelvis från universitet, IHM eller Berghs School of Communication.
Vi tror att du har 6-8 års erfarenhet av marknadsföring inom konsumentnära branscher.
Erfarenhet av att leda och utveckla marknadsfunktioner, inklusive strategi och budgetansvar.
Dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt varumärkesarbete och förmåga att omsätta strategi till produktutveckling, optimerad prissättning och marknadskommunikation.
Affärsdriven kompetens med erfarenhet av att analysera och planera utifrån nyckeltal.
Goda kunskaper om AI-utvecklingen och digital och datadriven marknadsföring.
Goda kunskaper inom marknadsföring och försäljning i digitala kanaler, t.ex. appar samt samarbete med tredjepartsleverantörer vid leveranser.
Erfarenhet av att vara beställare och kravställare gentemot externa byråer, undersökningsföretag och andra samarbetspartners.
Förståelse för hela kundresan och hur olika discipliner som reklam, PR, event, CRM och Performance Marketing ska samverka för att nå optimal effekt.
Stark affärsförståelse samt insikt om hur kreativitet och god kommunikation bidrar till försäljningsprocessen.
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från franchising och restaurang, hotellkedja eller liknande.
Erfarenhet som LRM-ansvarig med ansvar för lokala resurser inom organisation eller projekt.
Erfarenhet som varumärkes- eller marknadsansvarig inom B2C är meriterande, men din kompetens är viktigare än titlar.
Vem är du?
Du är kreativ, analytisk och kommunikativ, med en förmåga att omsätta idéer till konkreta resultat.
Resultatorienterad och handlingskraftig, van att driva idéer och projekt framåt.
Självgående och initiativrik, och har förmågan att ta ansvar för både framgångar och misslyckanden.
Du har personlig erfarenhet av hur kreativitet och kommunikation på högsta nivå påverkar försäljning och affärsutveckling.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Prestigelös och positiv, men har också modet att stå upp för dina idéer och övertyga andra.
Du är en doer som trivs i ett högt tempo och har ett pragmatiskt förhållningssätt till ditt arbete.
Du har ett långsiktigt affärsperspektiv och strävar alltid efter att uppnå långsiktig framgång för företaget.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på 100% med startdatum enligt överenskommelse. Tjänsten inleds med en provanställning på sex månader.
Du kommer att ingå i företagets ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD och styrelse.
Stora möjligheter att sätta din prägel på en tillväxtorienterad organisation i en spännande bransch.
En positiv arbetsmiljö där du får arbeta tillsammans med drivna och kompetenta kollegor.
En inkluderande och värderingsdriven företagskultur där vi arbetar prestigelöst och i team.
Vi har kontor i Stockholm.
Vi erbjuder förmåner som semester, pension och andra anställningsförmåner enligt företagspolicy.Så ansöker du
Vi värdesätter mångfald och uppmuntrar både unga och mer erfarna kandidater att söka. Oavsett kön, ålder eller bakgrund vill vi att du drivs av viljan att överträffa dig själv, utmana gamla sanningar och ta egna initiativ. Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot din ansökan!
Skicka ett mejl senast den 9 maj till ansvarig rekryterare Patrick Aronsson, patrick.aronsson@modulsthlm.se
och berätta om dig själv. För att din ansökan ska behandlas ska den innehålla:
1. Personligt brev
2. Ditt CV i en pdf-fil eller länk
3. Ditt löneanspråk i form av månadslön
Modul Sthlm intervjuar löpande för att kunna tillsätta tjänsten så snart som möjligt så vänta inte med din ansökan. Våra rekryterare är inte bara HR-specialister utan också utbildade på högskolenivå inom marknadsföring och reklam. Vi förespråkar en human rekryteringsprocess och arbetar därför endast med evidensbaserade urvalsmetoder. Våra rekryterare har egen yrkeserfarenhet från ledande positioner i branschen så vi behöver inte gömma oss bakom personlighetstester i denna eller andra rekryteringar, utan urvalet sker med strukturerade intervjuer.
I det här uppdraget har vi redan valt rekryteringspartner och medieval så vi undanber oss kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
