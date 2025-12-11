Marketing & Brand Manager
Om jobbet
O'Learys Group söker nu en strategisk, drivande och kreativ Marketing & Brand Manager som vill vara en del av vår fortsatta tillväxtresa. Detta är en möjlighet för dig som vill arbeta brett och affärsnära med varumärkesutveckling, kommunikation och kampanjer i en internationell och snabbväxande organisation. Tjänsten är ett föräldrarvikariat baserad i centrala Stockholm. Du rapporterar till Chief Commercial Officer och arbetar nära övriga kollegor inom det kommersiella teamet. Om O'Learys Group
O'Learys Group driver över 100 enheter på 12 marknader under varumärkena O'Learys, Harrys och Sing Sing Karaoke. Vårt största varumärke, O'Learys, erbjuder en unik mix av smakrik amerikanskinspirerad mat, spännande sport och engagerande sociala aktiviteter - allt i ett levande vardagsrum hemifrån där alla känner sig välkomna. Tillsammans skapar vi livliga och upplevelsedrivna destinationer som får gäster att komma tillbaka om och om igen. Om rollen
Som Marketing & Brand Manager ansvarar du för O'Learys Groups övergripande marknadsplan och varumärkesstrategi. Du driver utvecklingen av våra varumärken, säkerställer konsekvent kommunikation i alla kanaler och skapar kampanjer och aktiviteter som stärker positionen på marknaden och driver försäljning.
I rollen ingår ansvar för både strategi, operativt genomförande och ledarskap. Du leder teamet inom Brand & Marketing och säkerställer effektiva processer, kreativ höjd och ett datadrivet arbetssätt.
Du arbetar nära resten av den kommersiella organisationen och har en viktig roll i att koppla samman gästinsikter, försäljningsdata och marknadsaktiviteter för att optimera effekten av våra satsningar.
Rollen passar dig som kombinerar kreativitet med struktur, trivs i en miljö med högt tempo och ser helheten i hur varumärke, kommunikation och kommersiella mål hänger ihop. Huvudsakliga ansvarsområden
Leda och coacha Brand & Marketing-teamet samt säkerställa gott samarbete med övriga organisationen.
Utveckla och implementera varumärkesstrategi för hela portföljen.
Säkerställa konsekvent varumärkesuttryck och efterlevnad av brand guidelines.
Ansvara för marknads- och aktivitetsplaner
Följa upp och analysera marknadsaktiviteter för ökad effekt och optimering.
Analysera gästinsikter och försäljningsdata för att förbättra kampanjer och stärka varumärkespositionen.
Kvalifikationer
Relevant utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller liknande.
Dokumenterad erfarenhet av varumärkesutveckling och marknadsarbete.
Mycket god förmåga att leda projekt och team.
Stark kreativ förmåga och vana att initiera och driva utveckling.
Stark analytisk förmåga och trygghet i att arbeta datadrivet.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
är strategisk men samtidigt handlingskraftig och operativ när det behövs
är kreativ, nyfiken och gillar att hitta nya vägar framåt
är strukturerad och organiserad med förmåga att prioritera rätt
är en trygg ledare som skapar engagemang och samarbete
har starkt affärssinne och en förmåga att se hur marknadsföring driver försäljning
trivs i en miljö med gillar högt tempo, varierade arbetsuppgifter och en dynamisk vardag
Vad vi erbjuder
En utvecklande roll i en internationell organisation med stark tillväxt.
Möjlighet att påverka och utveckla starka, välkända varumärken.
En inkluderande och värderingsdriven kultur där vi arbetar prestigelöst och tillsammans.
Ett engagerat team med fokus på samarbete och att supportera våra franchisetagare Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
