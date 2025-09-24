Marketing Automation Specialist - Senior
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren Marketing Automation Specialist till ett vikariat under föräldraledighet. Du blir en del av ett agilt CRM-team där du självständigt ansvarar för att implementera och optimera CRM-kampanjer med fokus på kunddialoger och personalisering.
Dina ansvarsområden Planera, utveckla, programmera och följa upp riktade kampanjer och kunddialoger.
Sätta upp automatiserade och triggerbaserade kundresor.
Optimera dialoger för högsta möjliga relevans och grad av personalisering.
Initiera, genomföra och analysera A/B-tester och andra optimeringsinsatser.
Orkestrera kundkommunikation för maximal effekt.
Följa upp marknadsaktiviteter, analysera KPI:er och föreslå förbättringar.
Vara länken till stakeholders - från brief till scenariobyggande, uppföljning och resultatredovisning.
Din profil Flera års erfarenhet inom marketing automation, gärna i större organisationer.
Självständig och trygg i att driva kampanjer från idé till analys.
Meriterande: erfarenhet av Bloomreach Engagement (scenarios, rapporter, uppsättningar).
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta med KPI:er.
God kommunikativ förmåga och erfarenhet av stakeholder management.
Omfattning & villkor
Start: 6 oktober 2025 Slut: 31 december 2026 (vikariat, 15 månader) Omfattning: 100 % Plats: Stockholm, med möjlighet till 25 % remote Vill du vara med och skapa smartare, mer personliga kundresor - skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
