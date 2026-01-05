Market Area Manager System Studies, Facts Och Hvdc
2026-01-05
Om AFRY
AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi påskyndar övergången till ett hållbart samhälle. Vi är 18 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri, energi och digitalisering som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.
Inkludering och mångfald - Vi vill attrahera personer med olika bakgrund och perspektiv till vår organisation. Mångfald är positivt på många sätt för oss på AFRY. Vi vet att det driver både kreativitet och innovation.
AFRY lanserade våren 2025 sin nya strategi "Unlocking AFRY", med målet att frigöra bolagets fulla potential och driva lönsam tillväxt fram till 2028. Strategin fokuserar på samhälls- och industrisegment med stora omställningsbehov, där AFRY möjliggör energi- och industriomställningen samt stärker samhällets motståndskraft. Genom ett mer effektivt arbetssätt, harmoniserade system och en global leveransmodell stärker AFRY sin position som en internationell aktör, samtidigt som Norden förblir hemmamarknaden. Strategin bygger på långsiktiga partnerskap med ledande kunder, ett utökat erbjudande över hela projektlivscykeln och en tydlig ambition att vara hem för några av branschens främsta ingenjörer och rådgivare.
Roll beskrivning och ansvarsområden
Elnätet spelar en central roll i energiomställningen som pågår. Investeringarna i elnätet är drivet av reinvesteringsbehov i befintligt nät samt nätanslutningar av ny produktion och det ökade behovet av elnät som en följd av elektrifiering av industrin och transportsektorn. Behovet av konsulttjänster inom Transmission och Distribution bedöms därför öka radikalt under de kommande åren och behovet av specialistkompetens inom systemstudier och HVDC är redan idag otroligt stort både i Sverige och internationellt.
Med över 600 specialister inom T&D och en tillväxttakt som innebär att antalet specialister beräknas öka till över 850, är AFRY världens sjunde största konsultbolag inom området. I Sverige är vi cirka 230 specialister som arbetar inom områdena Transmission, Distribution, Substation, System Studies, FACTS och HVDC.
System Studies, FACTS och HVDC teamet består av specialister med hög kompetens varav ett antal seniora specialister med en PhD. Vår kompetens är bland de starkaste i branschen och några av individerna är de främsta inom sina områden i Europa. Målsättningen är att rekrytera och fördubbla verksamheten inom några år.
I rollen som Market Area Manager för System Studies, FACTS och HVDC har du fullt resultatansvar för sektionen. Du ansvarar för att bygga och driva affärer samtidigt som du planerar för gruppens långsiktiga tillväxt. Uppdraget innebär bland annat att bygga upp en organisation med gruppchefer samt att etablera en organisationsstruktur som ger dig och teamet goda förutsättningar att växa. Du kommer att ha ett nära samarbete med "Sales and Operations Manager" för Grid Integration, med både internationell och regional exponering. Vidare har du även ett nära samarbete med "Director and Head of T&D Sweden", som för närvarande är ansvarig chef för gruppen.
Du ansvarar för kvalitet och leverans av projekt och uppdrag gentemot kund genom dina uppdragsledare. Rollen innebär arbete på en internationell marknad med många globala kontaktytor, både externt mot kunder och partners samt internt inom AFRY, där många uppdrag genomförs i internationella team.
Vidare ingår du i BU T&D:s GISD-ledningsgrupp i Sverige och bidrar till utvecklingen av hela affärsenheten Transmission & Distribution genom gemensamt affärsutvecklingsarbete samt genom samarbete med övriga serviceområden och Management Consulting. Du samverkar även med övriga enheter inom AFRY, både i Sverige och internationellt.
Uppdraget som Market Area Manager innebär i huvudsak att driva en lönsam tillväxt, där du leder sektionens rekrytering och säljverksamhet. Du tar över ett välfungerande team och får nära stöttning av din chef, som har byggt upp sektionen och har god insikt i både verksamheten och affärerna.
Personliga egenskaper är något som vi värderar högt, och för att du ska trivas i rollen - och på AFRY - ser vi att du känner igen dig i våra värdeord BRAVE, DEVOTED, TEAM PLAYERS.
Som person är du flexibel, driven och engagerad. Du har förmågan att arbeta med flera projekt samtidigt och är både strukturerad och analytisk. Vidare är du en lagspelare med ett genuint intresse av att bygga kontakter internt så väl som externt, med ett kundorienterat mindset.
För att lyckas i rollen behöver du ha följande erfarenheter och bakgrund:
Civilingenjörsexamen eller PhD inom elkraft eller motsvarande
Minst fem års erfarenhet av nätberäkningar, systemstudier och eller specialistkompetens inom HVDC och FACTS
Flerårig chefs- eller ledarerfarenhet
Det här ser vi som meriterande:
Erfarenhet som konsult
Erfarenhet av internationella uppdrag
Övrig information
Vi erbjuder dig en flexibel arbetsmiljö och stor frihet under ansvar då vi förstår att allas liv ser olika ut och vikten av att ha en god balans mellan jobb och fritid. På AFRY delar vi en stark kultur som präglas av att dela kunskap och kompetensutveckling i form av interna och externa utbildningar samt individuella utvecklingsplaner.
Utöver detta erbjuder vi dig generöst årligt friskvårdbidrag, företagshälsovård, tjänstepension samt tillhörighet i vår fantastiska personalförening Club AFRY. Här anordnar vi roliga aktiviteter så som skidresor, handledda träningstillfällen, stuguthyrning, gästföreläsningar och mycket, mycket mer!
AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer och vi vill gärna visa dig varför!
I denna rekrytering samarbetar vi med Avancos.
