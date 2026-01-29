Markarbetare Stockholm
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du markarbetare med minst fem års erfarenhet, självgående, kommunicerar på svenska och kan göra allt som rör markarbete(ex. jordschakt, grund/rörläggning, stensättning, m.m)
Då är du välkommen att skicka in din ansökan redan idag via vår hemsida eller mejla ditt CV till: jobb@expanderamera.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
