Mark-och exploateringsingenjör
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad / Lantmätarjobb / Vårgårda Visa alla lantmätarjobb i Vårgårda
2026-02-19
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Vi söker mark- och exploateringsingenjör som vill ingå i ett team med starkt intresse för att utveckla Vårgårda kommun som växer! Vårgårda ligger mitt i den expansiva Västra götalandsregionen och växer nu genom flera stora nya bostadsprojekt, nyetableringar och har en stark näringslivsutveckling.
Vi på Samhällsbyggnad har uppdrag att säkra att all planering och tillväxten i kommunen sker på ett hållbart sätt. Vår organisation kännetecknas av ett gott bemötande, vi är enkla att samarbeta med och möter andra människor med respekt. Detta är kvaliteter som vi värdesätter högt. Oavsett vilka arbetsuppgifter vi har är vi en viktig del av helheten i kommunen. Vi engagerar oss i våra arbetsuppgifter och de människor vi möter i vårt arbete.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Arbetet som MEX-ingenjör innebär att du är med och påverkar ortens utveckling och medverkar till att vi går från vision till verklighet. Rollen är perfekt för dig som vill vara med i vår gemensamma strävan att varje dag bidra till att Vårgårda blir en småstad. Du välkomnas till ett glatt och samarbetsorienterat gäng där vi samarbetar över gränserna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
* Köp och försäljning av mark samt, förvaltning och upplåtelse av kommunal mark, inkl. upprättande av markanvisningsavtal, köpeavtal, exploateringsavtal och andra typer av arrende- och övriga upplåtelseavtal.
* Ansvara för att självständigt handlägga och driva kommunens exploateringsprojekt genom att medverka från tidigt skede i delar av planarbetet, och hela vägen fram till de mer praktiska delarna i genomförandet.
* Företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar samt företräda kommunen som markägare.
* Arbeta brett med exploateringsfrågor och ta ansvar för komplexiteten i större projekt där tid, ekonomi och kvalitet är styrande för att säkerställa leverans av rätt produkt på rätt plats i rätt tid.
* Kontakter med markägare, exploatörer, myndigheter och invånare.
* Framtagande av tjänsteskrivelser och beredning till politiska organ.Kvalifikationer
Vi tror att du är en person som trivs i komplexa sammanhang där ingen dag är den andra lik. Du är engagerad och social, samarbetar lätt med andra och har samtidigt förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Med god planeringsförmåga, ett strukturerat arbetssätt och tydlig kommunikation i tal och skrift hanterar du komplexa processer inom givna tidsramar. Du har ett professionellt och serviceinriktat förhållningssätt och ser förhandling och samverkan som en naturlig del av uppdraget.
Vi söker dig med:
* Relevant högskole- eller universitetsutbildning, exempelvis inom samhällsbyggnad, lantmäteri, juridik, fastighetsrätt eller fastighetsekonomi, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* God administrativ förmåga och datorvana.
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
* B-körkort.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
