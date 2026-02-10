Manufacturing Process Analyst
Academic Work Sweden AB / Kemiingenjörsjobb / Helsingborg Visa alla kemiingenjörsjobb i Helsingborg
2026-02-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Båstad
eller i hela Sverige
Stötta en global verksamhet i deras digitaliseringsresa! Vi söker en analytisk Manufacturing Process Analyst/ Technical assistant som vill arbeta med processoptimering, Power BI och global standardisering inom tillverkning för vår kunds räkning.
OM TJÄNSTEN
Som Manufacturing Process Analyst/ Technical Assistant blir du den högra handen till vår kunds Global Process Owner inom Manufacturing. Rollen är en viktig länk i arbetet med att stärka och digitalisera globala tillverkningsprocesser. Du kommer att verka i en högkvalitativ miljö där standardisering och innovation går hand i hand för att säkra excellens i hela produktionskedjan.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha en koordinerande och teknisk roll med fokus på:
• Administrera och standardisera globala processer (SOP:er) i kvalitetsledningssystemet Veeva samt granska lokal dokumentation.
• Facilitera pilotprojekt för nya digitala lösningar och skapa utbildningsmaterial för globala utrullningar.
• Använda Power BI för att sammanställa beslutsunderlag och visualisera nyckeltal för tillverkningsprocesser.
• Kartlägga och modellera affärsprocesser i verktyg som iGrafx och Visio.
• Koordinera kundens globala Community of Practice för att sprida best practice mellan olika produktionsenheter.
VI SÖKER DIG SOM
• Har examen inom ingenjörsvetenskap, naturvetenskap eller annan relevant teknisk inriktning.
• Har dokumenterad kunskap i Power BI för rapportering och visualisering.
• Har grundläggande förståelse för regulatoriska miljöer (GMP, QMS eller liknande).
• Har erfarenhet av processmodellering (t.ex. Visio, Miro eller BPMN) samt god vana av SharePoint.
• Professionell nivå i engelska (tal och skrift) då du verkar i en helt global miljö.
• Är analytisk, strukturerad och trivs med att driva projekt framåt tillsammans med intressenter från olika länder.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en ledande aktör inom sin bransch, känd för sin innovation och sitt engagemang för medarbetarutveckling. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117355". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9734078