Manufacturing Engineer - CAM till GKN Aerospace
NearYou Sverige AB / Datajobb / Trollhättan Visa alla datajobb i Trollhättan
2026-02-11
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-11Om företaget
Varje gång du flyger, nästan var som helst i världen, är det troligt att GKN Aerospace hjälper dig på vägen. Vår teknologi och våra komponenter används i 90% av världens flygplan, i allt från små och stora passagerarflygplan, affärsjets samt i världens mest avancerade stridsflygplan. Vi designar och tillverkar även innovativa komponenter till rymdsystem. Vi utvecklas ständigt, banar väg för ny teknik och utmanar oss själva för att bli bättre i allt vi gör. Vi söker drivna och passionerade medarbetare som vill göra en skillnad! Var med och påverka den hållbara omvandlingen av flygindustrin och hitta en plats där din karriär tar fart i en värld av enorma möjligheter att lära och utvecklas
Tjänstebeskrivning
Som CAM programmerare jobbar du i ett team inom ett värdeflöde eller projekt där ditt uppdrag är, tillsammans med ditt team, se till att vi levererar till rätt kvalitet, rätt kostnad och i rätt tid. Du arbetar dagligen med att säkerställa produktkvalitet och leverans samt mer långsiktigt med att genomföra planerade förbättringsuppdrag. Du koordinerar aktiviteter kopplat till produktionsberedning, verktygstillverkning, verktygskonstruktion, metodteknik mm.
• Fokus är utveckling och förbättring av våra produkter där vi strävar efter noll fel. Detta når vi genom ett mindset med 100% fokus på kvalitet och med hjälp av kvalitetsverktyg såsom PFMEA, SPC och problemlösning.
• Starka team är fundamentalt för att nå våra mål varpå Du inom teamet bidrar både med din kompetens, nyfikenhet samt teamkänsla för att skapa ett arbetsklimat med vinnande kultur.
• Du har en tät dialog med operatörer och övriga ingenjörer i det dagliga arbetet, samt deltar i dialog med kund avseende produktionstekniska frågor.
• Du deltar i teknologiutveckling och industrialiserar nya metoder, processer och arbetssätt för att möta strategier inom området och på produkten.Kvalifikationer
Akademisk kandidatexamen, högskolestudier alternativt likvärdig kunskap uppnådd genom erfarenhet
• Du har eget driv och en vilja att lära dig nytt, både i arbetssätt och teknologier.
• Du trivs med att arbeta i team, är orädd och självgående, och ger inte upp förrän du fått svar eller hittat en lösning.
• Det är önskvärt att du är faktaorienterad och har en analytisk förmåga för att göra logiska resonemang och basera beslut på fakta.
• Arbetet kräver goda kunskaper i både svenska och engelska, vilket vi ser som ett krav.
• Det är meriterande om du har arbetat i tidiga faser i produktion och har kunskap om FAI och frysta processer.
• Kunskap om kvalitetsverktyg såsom PFMEA, SPC och problemlösning är också meriterande.
• Meriterande är kunskaper inom fleraxlig bearbetning, teamcenter och NX eller liknande programmeringssystem.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa ansvarig rekryteringskonsult Nathalie Stenman Nyberg tel 0707-858413. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9707". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Kontakt
Nathalie Stenman Nyberg nathalie.stenman@nearyou.se Jobbnummer
9735756