Manlig personlig assistent till Växjö
Vi söker en manlig assistent till en kund. Assistenten skall vara lyhörd, ansvarsfull, flexibel, positiv. Anpassningsbar efter kundens behov. Arbetet kan vara i hemmet eller på olika aktiviteter.
Tjänsten ligger på 100% Dag, kväll och helg.
Du ska kunna prata och skriva på arabiska.
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: arbeta@shamsen.se
