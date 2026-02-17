Manlig personlig assistent till Växjö

Vi söker en manlig assistent till en kund. Assistenten skall vara lyhörd, ansvarsfull, flexibel, positiv. Anpassningsbar efter kundens behov. Arbetet kan vara i hemmet eller på olika aktiviteter.
Tjänsten ligger på 100% Dag, kväll och helg.
Du ska kunna prata och skriva på arabiska.

Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: arbeta@shamsen.se

Shamsen omsorg AB (org.nr 556832-3405)
352 47  VÄXJÖ

9746566

